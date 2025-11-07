Об этом в эфире 24 Канала рассказал заместитель начальника второй заставы пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" Александр Кирилин, отметив, что угроза ДРГ есть постоянно. Хотя сейчас их и не фиксируют.

Мероприятия ДРГ и постоянная угроза: какая ситуация в областях?

На границе с Россией сохраняется высокая активность вражеских дронов, обстрелов. Также постоянно есть угроза разведывательно-диверсионной деятельности противника. По состоянию на 7 ноября мероприятий ДРГ не фиксируют, но раньше это был участок, где диверсантов активно обнаруживали.

Несмотря на это противник постоянно применяет свои дроны – сбросы, разведывательные дроны, и FPV. Ими наносит удары по логистическим маршрутам, подходах к позициям. Также регулярно применяет разведывательные БПЛА тактического уровня.

Ежедневно противник пытается поражать гражданскую инфраструктуру в более глубоких районах. Это происходит ежедневно, соответственно со своей стороны мы постоянно наращиваем инженерно-фортификационное сооружение,

– рассказал Александр Кирилин.

Также украинские силы проводят разведку и наносят огневые удары по выявленным целям противника. Это делают для того, чтобы минимизировать возможности противника для нанесения боевого поражения и проведения разведки.

Важно! Комендатура "Шквал" проводит сбор на РЭБы и БПЛА. Противодействовать вражеским дронам приходится постоянно, поэтому помощь каждого важна. Поддержать сбор, можно по ссылке!

"Относительно белорусской границы, то активности со стороны Беларуси мы не наблюдаем. Участок, хотя и спокойный, однако постоянно угрожающий. Поэтому мы усиливаем, расширяем инженерно-фортификационные сооружения, проводим активное наблюдение за деятельностью белорусов", – отметил Александр Кирилин.

Что происходит на Сумщине и Черниговщине?