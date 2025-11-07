Об этом в эфире 24 Канала рассказал заместитель начальника второй заставы пограничной комендатуры быстрого реагирования "Шквал" Александр Кирилин, отметив, что угроза ДРГ есть постоянно. Хотя сейчас их и не фиксируют.
Мероприятия ДРГ и постоянная угроза: какая ситуация в областях?
На границе с Россией сохраняется высокая активность вражеских дронов, обстрелов. Также постоянно есть угроза разведывательно-диверсионной деятельности противника. По состоянию на 7 ноября мероприятий ДРГ не фиксируют, но раньше это был участок, где диверсантов активно обнаруживали.
Несмотря на это противник постоянно применяет свои дроны – сбросы, разведывательные дроны, и FPV. Ими наносит удары по логистическим маршрутам, подходах к позициям. Также регулярно применяет разведывательные БПЛА тактического уровня.
Ежедневно противник пытается поражать гражданскую инфраструктуру в более глубоких районах. Это происходит ежедневно, соответственно со своей стороны мы постоянно наращиваем инженерно-фортификационное сооружение,
– рассказал Александр Кирилин.
Также украинские силы проводят разведку и наносят огневые удары по выявленным целям противника. Это делают для того, чтобы минимизировать возможности противника для нанесения боевого поражения и проведения разведки.
Важно! Комендатура "Шквал" проводит сбор на РЭБы и БПЛА. Противодействовать вражеским дронам приходится постоянно, поэтому помощь каждого важна. Поддержать сбор, можно по ссылке!
"Относительно белорусской границы, то активности со стороны Беларуси мы не наблюдаем. Участок, хотя и спокойный, однако постоянно угрожающий. Поэтому мы усиливаем, расширяем инженерно-фортификационные сооружения, проводим активное наблюдение за деятельностью белорусов", – отметил Александр Кирилин.
Что происходит на Сумщине и Черниговщине?
- Оба региона страдают от постоянных обстрелов. Ситуация обострилась после ряда вражеских ударов по энергообъектам. В начале ноября российские войска снова атаковали критическую инфраструктуру. Жители Сумской громады остались без света.
- В Чернигове оккупанты ударили по телебашне в самом центре города. Сооружение было повреждено, а людей призвали не приближаться к ней. Перед тем Россия несколько раз атаковала центр Чернигова дронами.
- Неспокойно и в Черниговской области. Россияне сбросили КАБ на Коропскую общину. Она расположена в 70 километрах от границы. Авиабомба пролетела из Курской области через всю Сумскую область и попала между двумя селами Черниговской области. По словам очевидцев, взрыв был просто бешеным.