24 ноября офицер 12-й бригады "Азов" Василий "Прозоров" Переверзев дал оценку обстановке на Добропольском направлении. По его словам, попытки врага прорвать оборону с помощью техники закончились разгромом и полным фиаско.

Военный в эфире 24 Канала рассказал о деталях отражения вражеских штурмов. По его словам, оккупанты на прошлой неделе попытались прорвать линию обороны на бронемашинах, однако подразделение уничтожило колонну.

Тактика инфильтрации и влияние непогоды

Захватчики после разгрома техники вернулись к привычной для них практике просачивания сквозь боевые порядки небольшими пехотными группами.

Что касается попытки механизированного штурма на прошлой неделе: это очередная "банзай-атака", закончившаяся полным фиаско для врага. Все остальное без изменений – это попытки инфильтрации, проникновения вглубь, которые заканчиваются ликвидацией оккупантов,

– отметил Василий "Прозоров" Переверзев.

Противник пытается продвигаться по одному или по двое бойцов, скрываясь от наблюдения сил обороны и отслеживая передвижения украинских войск. Обе стороны при этом адаптируются к осенней непогоде, туманам и дождям.

Мы стараемся использовать все возможности для проведения ротаций, обеспечения бойцов необходимым, эвакуации, а также для фортификационных и инженерных работ. Там, где из-за погоды нет возможности задействовать технические средства, работают люди,

– подчеркнул офицер.

Офицер "Азова" рассказывает об отражении атак врага: видео

Натиск дронов и подготовка защитников

Существенным фактором давления остается массированное применение россиянами беспилотников. Оккупационное командование прекрасно осознает свои возможности в воздухе, поэтому часто даже переводит бойцов других родов войск в подразделения БПЛА.

Несмотря на то, что захватчики имеют количественное превосходство в живой силе и технике в десятки раз, линия фронта держится благодаря тыловому обеспечению и постоянным тренировкам личного состава.

Самое важное – это подготовка личного состава. Она является приоритетной не только для пехотинцев, но и для всех бойцов нашей бригады. Даже для тех, кто находится в глубоком тылу, выделяется время для занятий на полигонах: огневая подготовка, тактическая медицина, инженерные работы. Это то, что спасает жизни наших военных,

– добавил военный.

Ранее другой защитник подразделения рассказывал, что защитники остановили колонну танков с "мангалами" еще на подъезде к линии обороны.