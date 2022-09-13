Враг дальше пытается прорвать оборону ВСУ на Бахмутском и Авдеевском направлениях

Несмотря на успехи ВСУ на Харьковском направлении, оккупанты не оставляют попыток захватить больше территорий Донецкой области. Так, прямо сейчас на Донетчине россияне пытаются прорвать линию обороны ВСУ.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко во время брифинга рассказал, что окупать не оставляют попыток прорвать нашу оборону на территории Донбасса. Об этом сообщает 24 канал.

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На каких направлениях сосредоточились россияне

Наиболее сосредоточены оккупанты на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг не прекращает попыток прорвать оборону на территории Донецкой области двух наиболее напряженных направлений – Бахмутском и Авдеевском,

– сказал Кириленко.

Он отметил, что украинцы не должны недооценивать врага, каким бы позорным он ни был.

Окупать продолжают обстреливать гражданских

Россияне стреляют по Донетчине каждый день, каждые сутки есть погибшие и раненые. Этой ночью россияне обстреляли Славянск и нанесли удары по городам на линии фронта:

В Славянске от обстрела погиб по меньшей мере 1 человек, еще 1 получил ранения. Снаряды попали в сельхозтехникум, 2 многоэтажки, еще 6 домов получили повреждения от взрыва.

Под огонь попал поселок городского типа Острое в Кураховской общине – к счастью, обошлось без пострадавших. Еще 1 двухэтажный дом поврежден.

На рассвете оккупанты массированно обстреляли Авдеевку. Сейчас обошлось без пострадавших, объем нанесенного ущерба еще стоит подсчитать.

В результате ночного артобстрела Торецка ранены 3 человека, повреждены по меньшей мере 4 дома.

Ночью россияне нанесли авиаудар по Северску. Достоверно известно об одном разрушенном доме. Информацию о пострадавших и объемах разрушений еще предстоит установить.

Именно поэтому Павел Кириленко призывает жителей эвакуироваться.

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