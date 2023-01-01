ВСУ могут переломить ход боевых действий на Донбассе: что для этого нужно

Украинские воины могут переломить ход боевых действий на Донбассе. Партнеры нашего государства должны продолжать оказывать поддержку.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый, сообщает 24 канал.

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Украинцы могут переломить ход боев на Донбассе

По словам Череватого, к сожалению, у России еще есть возможность вести такую войну типа начала XX века. У страны-террористки есть мобилизационные ресурсы и запасы старого советского вооружения.

Однако существенно ее может переломить, если наши партнеры продолжат и дальше, или еще лучше интенсифицируют поставку высокоточных систем вооружения или авиации, или усилят ракетные войска и артиллерию,

– заметил представитель Восточной группировки войск

Он добавил, что речь идет о системах HIMARS и MLRS. Украинские военные уже освоили это вооружение. Это помогло добиться успехов на фронте.

Россиянам нужна оперативная пауза

Череватый рассказал, что активные боевые действия вблизи Бахмута продолжаются более 5 месяцев. Российские войска, неустанно штурмующие позиции ВСУ, нуждаются в паузе.

"Они, возможно, и нуждаются в оперативной паузе, скажем, руководители среднего звена это понимают. Но учитывая решение военно-политического руководства, политтехнологи Путина уже много лет раскручивают этот миф, что Путин никогда не отступает. Поэтому они заложники этого и вынуждены продолжать этот конвейер смерти", – объяснил военный.

По его словам, у России еще есть ресурсы, чтобы поддерживать активные боевые действия на Бахмутском направлении. В частности, на передовую бросают завербованных заключенных, наемников из ЧВК и мобилизованных.

Оккупанты понесли потери на Бахмутском направлении

Череватый рассказал, что Вооруженные Силы на Бахмутском направлении в последний день 2022 года ликвидировали около 170 оккупантов и еще более 200 захватчиков получили ранения.

Они еще раз не смогли прорвать нашу оборону, не смогли достичь никаких промежуточных целей,

– подчеркнул Череватый.

В целом по состоянию на 1 января Россия потеряла почти 107 тысяч военных. Кроме этого украинские бойцы испепелили уйму вражеской техники.