На сегодня особенно тяжелой остается ситуация в Донецкой области. Украина нуждается в значительном усилении возможностей на фронте.

Этот вопрос поднимут на встрече в формате "Рамштайн", которая состоится уже вскоре. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

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Зеленский рассказал о тяжелой ситуации на Донецком направлении

Сегодня, 7 октября, президент Украины заслушал доклад Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на фронте, в частности о действиях Сил обороны и их насущных потребностях.

Особенно тяжелыми остаются донецкие направления, и мы постараемся убедить партнеров в "Рамштайне", что нужно ощутимое усиление наших возможностей, наших позиций, и именно сейчас, в течение осенних месяцев,

– заявил глава государства.

По его словам, достаточное снабжение для фронта, комплектование наших бригад техникой и дальнобойность для наших сил – это то, что точно станет лучшим успокаивающим для России и больше всего подтолкнет всю ситуацию к миру.

К слову, в частности, ситуация остается тяжелой возле Часового Яра в Донецкой области. Как рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск", майор Анастасия Бобовникова, там стоят сильные подразделения, которые не дают врагу продвигаться.

В то же время на северо-запад от Нью-Йорка есть поселок Нелиповка. Сейчас бои идут именно за этот поселок. Там враг активно применяет артиллерию. "Они ровняют город из артиллерии, а потом постоянно штурмуют малыми группами, 3 – 5 человек", – говорит она.