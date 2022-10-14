Бахмутское и Авдеевское направления: в ВСУ рассказали о самых горячих точках фронта

Оккупанты не оставляют попыток наступать, несмотря на успешные действия ВСУ на Харьковщине, севере Донетчины и западе Луганщины. Ситуация в районе Бахмута и Авдеевки очень напряженная.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. Именно Бахмутское и Авдеевское направления являются самыми горячими участками фронта.

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Ситуация в Донецкой области

Сергей Череватый рассказал, что основные удары противника сосредоточены в районе Бахмута, в том числе возле населенного пункта Иванград. Оккупанты усиленно атакуют на этом направлении. Представитель Восточной группировки войск отметил, что наши защитники и защитницы делают все, чтобы сдержать врага и отразить атаки. Также оборону наши воины держат и на Авдеевском направлении.

В то же время глава Донецкой ОВА Павел Кириленко отметил, что на вышеупомянутых направлениях оккупанты не только совершают постоянные обстрелы, но и пытаются наступать. Из-за постоянных обстрелов оккупантов почти полностью разрушена Авдеевка. В течение 14 октября в результате атак россиян там получили ранения 4 мирных жителя. Жертв, к счастью, нет.

Какая ситуация на фронте

По состоянию на 14 октября украинские защитники и защитницы продолжают борьбу с врагом и освобождать украинские территории. В рамках успешного контрнаступления ВСУ освободили большинство территории Харьковщины, которая находилась под оккупацией, в частности, Балаклею, Изюм, Купянск, Волчанск, Боровую и ряд других населенных пунктов. В оккупации до сих пор находится северо-восточная часть области.

Север Донетчины освобожден от оккупантов, в частности ВСУ деоккупировали Святогорск и Лиман. Кроме того, ВСУ начали освобождение Луганщины и деоккупировали уже 6 населенных пунктов.

В Херсонской области с начала октября Вооруженным Силам удалось существенно продвинуться и освободить ряд населенных пунктов. В то же время американское издание Financial Times прогнозирует освобождение Херсона и правого берега Днепра в целом уже на следующей неделе, правда, эксперты критически относятся к этой информации.

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