Украина и Россия имели по несколько продвижений: отчет и карты ISW за 11 февраля

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте 10 – 11 февраля. Аналитики также обновили карты боевых действий.
Какова ситуация на фронте?
- Российские войска 10 и 11 февраля атаковали в Курской и Сумской областях, в частности в направлении Корчаковки и вблизи Поповки.
- Они продолжили наступательные операции и на севере Харьковской области 11 февраля, но не продвинулись вперед. Атаки были вблизи Волчанска, Графского, Волчанских Хуторов, Прилепки, Семеновки, Старицы и Нестерного.
- Недавно украинские войска продвинулись на направлении Великого Бурлука. Командир украинской роты, действовавшей там, сообщил, что ВСУ зачистили Чугуновку.
- Российский источник утверждает, что российские войска продолжали наступательные операции на Купянском направлении вблизи Петропавловки и Кучеровки, а также у Подола и Куриловки. Но ISW оценивает, что российские войска не имели продвижения, а Генштаб ВСУ не сообщал ни о какой наземной активности на этом направлении 10 или 11 февраля.
- Российские войска недавно продвинулись на направлении Боровой. Геолокационные кадры, опубликованные 10 февраля, свидетельствуют о том, что произошло это в центральной Богуславке. Оккупанты атаковали вблизи Боровской Андреевки, Новоегоровки. Российский милблогер утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи Александровки и Корового Яра.
Ситуация на фронте / Карты ISW
- Оккупанты недавно продвинулись на Славянском направлении в Никифоровке. Они атаковали вблизи и в пределах Лимана, возле Яровой, Дробышево, Ставков, Закитного, Дроновки, Масляковки, Заречного, Дубравы, Озерного, в направлении Резниковки и Кривой Луки, вблизи Никифоровки и в направлении Рай-Александровки. Российский милблогер утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи Яровой и Дробышево.
- Вражеская армия продолжила наступательные операции в тактическом районе Константиновка-Дружковка 11 февраля, но не продвинулись вперед. Она осуществляла атаки возле и в пределах Константиновки, возле Плещеевки, Щербиновки, Ильиновки, Берестока, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра, Новопавловки, Софиевки и в направлении Павловки.
- Враг продолжил наступательные операции в тактическом районе Доброполье 11 февраля, но не продвинулся вперед. 10 и 11 февраля российские войска атаковали вблизи Торецкого, Нового Шахова и Нового Донбасса.
- 11 февраля российские войска продолжили наступательные операции также на Покровском направлении, но не продвинулись вперед. Они атаковали вблизи самого Покровска, Гришиного, Родинского, Котлиного, Удачного и Молодецкого.
- Оккупанты продолжали наступательные операции на Новопавловском направлении, в частности у самой Новопавловки, Новониколаевки, Филиала, но не продвинулись вперед. Они также безуспешно атаковали вблизи Ивановки и Зеленого Гая.
- Недавно украинские войска продвинулись на Гуляйпольском направлении. Военный обозреватель заявил, что они очистили Терноватое, Цветково и Староукраинку, а также Железнодорожное. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 11 февраля, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись и в Косовцево. Российские войска атаковали вблизи самого Гуляйполя, Цветкового, Прилук, Доброполье, Варваровки, Злагоды, Рыбного, Дорожнянки, Железнодорожного.
- Российские войска недавно продвинулись в западной части Запорожской области возле Степногорска. Также они атаковали на Ореховском направлении вблизи Луговского, Приморского, Новояковлевки, Новобойковского, а также в направлении Магдалиновки и Речного.
- 11 февраля россияне продолжали ограниченные наземные атаки на Херсонском направлении, но успехов не имели.
Последние новости с фронта
Ранее в ISW сообщали, что российские войска продвинулись на Сумском, Константиновском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях. А ВСУ – в северной части Нового Донбасса, к востоку от Доброполья.
Оккупанты пытаются продвигаться севернее Покровска и Мирнограда. Атаки в городах также фиксируют. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло рассказал 24 Каналу, что первоочередной план врага еще в прошлом году предусматривал захват агломерации Покровск – Мирноград, а севернее – Константиновки и Дружковки. Уже тогда оккупанты должны были бы перейти к Славянску и Краматорску. Впрочем, они до сих пор не смогли реализовать эти планы.
- Также в ВСУ опровергли информацию о захвате села Бондарное, утверждая, что оно и Никифоровка остаются под контролем Украины.