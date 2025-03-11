Россия наступает на Курщине, ВСУ отвоевали территории на двух направлениях: карты ISW 11 марта

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 10 – 11 марта. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Российской армии удалось продвинуться на некоторых направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Смотрите также Горячее всего на Востоке, а на Курщине много артиллерийских обстрелов: карта фронта на 11 марта Какая ситуация на фронте Россия продвигается в Курской области и могла начать наступление на Суджу. Геолокационные кадры за 11 марта показывают, что российские войска захватили Бондаревку, Замостье и Махновку, а также продвинулись в Зазулевку, Колмакову и возле Куриловки.

и могла начать наступление на Суджу. Геолокационные кадры за 11 марта показывают, что российские войска захватили Бондаревку, Замостье и Махновку, а также продвинулись в Зазулевку, Колмакову и возле Куриловки. Российские войска продолжают проводить рейды вдоль границы Сумской и Курской областей . Геолокационные кадры за 10 марта, указывают на то, что ДРГ продвинулась на юго-запад от Теткино.

. Геолокационные кадры за 10 марта, указывают на то, что ДРГ продвинулась на юго-запад от Теткино. Захватчики продолжали наступательные действия на Харьковском направлении , но не продвинулись там. 10 и 11 марта они атаковали возле Глубокого и Волчанска.

, но не продвинулись там. 10 и 11 марта они атаковали возле Глубокого и Волчанска. 11 марта вражеская армия продолжала наступление на Купянском направлении в районе Петропавловки, Степной Новоселовки и Кругляковки, где также не имела продвижений.

в районе Петропавловки, Степной Новоселовки и Кругляковки, где также не имела продвижений. Российские войска продолжали наступательные действия на Изюмском направлении в районе Лозовой, Загрызово, Богуславки и Грековки.

в районе Лозовой, Загрызово, Богуславки и Грековки. Оккупанты вели наступали и на Лиманском направлении в направлении Зеленой Долины и вблизи Нового, Новомихайловки, Катериновки, Ямполовки, Колодязев, Новолюбовки, Торского и Заречного. Подтвержденных наступлений они не совершили.

в направлении Зеленой Долины и вблизи Нового, Новомихайловки, Катериновки, Ямполовки, Колодязев, Новолюбовки, Торского и Заречного. Подтвержденных наступлений они не совершили. Россияне недавно продвинулись на Северском направлении к северу от Верхнекаменского. Также они наступали в районе Белогоровки, Верхнекаменского и Федоровки.

к северу от Верхнекаменского. Также они наступали в районе Белогоровки, Верхнекаменского и Федоровки. 11 марта враг продолжал наступательные действия на Часов Яр , но не продвинулся. Атаки шли у самого города, а также в сторону Майского, вблизи Курдюмовки, Ступочек, Дилиевки и Белой Горы.

, но не продвинулся. Атаки шли у самого города, а также в сторону Майского, вблизи Курдюмовки, Ступочек, Дилиевки и Белой Горы. В то же время в последнее время ВСУ продвинулись на Торецком направлении на восток от Пантелеймоновки и до шахты "Центральная" в центре Торецка. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 6 и 9 марта. Однако атаки россиян там не прекращаются, в частности, под самым Торецком, вблизи Валентиновки, Юровки, Пантелеймоновки, Щербиновки, Дачного, Дилиевки, Крымского и Дружбы.

на восток от Пантелеймоновки и до шахты "Центральная" в центре Торецка. Об этом свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 6 и 9 марта. Однако атаки россиян там не прекращаются, в частности, под самым Торецком, вблизи Валентиновки, Юровки, Пантелеймоновки, Щербиновки, Дачного, Дилиевки, Крымского и Дружбы. Также недавно Силы обороны Украины продвинулись на Покровском направлении к западу от Водяного Второго. В то же время российские войска вели наступали под самым Покровском, возле Тарасовки, Водяного Второго, Елизаветовки, Луча, Лысовки, Даченского, Новотроицкого, Николаевки, Шевченко, Возрождения, Новоукраинки, Зеленого, Песчаного, Звериного, Удачного, Котлино, Надиевки, Преображенки, Новоалександровки, Надиевки, Богдановки, Котляровки, Сергеевки. Ситуация на фронте по состоянию на 11 марта / Карты ISW Российские войска 11 марта продолжали наступление на Кураховском направлении возле Андреевки, Алексеевки, Константинополя, Разлива и Раздольного, но не продвинулись там.

возле Андреевки, Алексеевки, Константинополя, Разлива и Раздольного, но не продвинулись там. Враг также вел наступательные действия на Великоновоселковском направлении , но подтвержденного продвижения там также не сделал. Пытались продвинуться россияне у Скудного, Днепроэнергии, Веселого, Бурлацкого, Свободного Поля, Привольного, Новоселки, Новополя.

, но подтвержденного продвижения там также не сделал. Пытались продвинуться россияне у Скудного, Днепроэнергии, Веселого, Бурлацкого, Свободного Поля, Привольного, Новоселки, Новополя. Оккупационная армия недавно продвинулась на запад Запорожской области. 11 марта были опубликованы геолокационные кадры, на которых захватчик поднимает российский флаг в центре Пятихаток, что свидетельствует о продвижении. Также Россия вела наступательные действия возле Каменского, Новоданиловки, Степного, Щербаков и Лобкового.

11 марта были опубликованы геолокационные кадры, на которых захватчик поднимает российский флаг в центре Пятихаток, что свидетельствует о продвижении. Также Россия вела наступательные действия возле Каменского, Новоданиловки, Степного, Щербаков и Лобкового. 10 – 11 марта российские войска продолжали наступательные действия на Днепровском направлении. К счастью, они не продвинулись там.