Россияне атаковали центр Горловки и врут, что это ВСУ: главное от Генштаба
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Иногда они атакуют временно захваченные населенные пункты и обвиняют в этом ВСУ.
В течение суток 10 декабря захватчики нанесли 15 авиационных ударов, а также совершили более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночью они атаковали, вероятно, иранскими ударными БПЛА "Шахид-136" объекты энергетической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. 10 из 15 БПЛА удалось перехватить.
В Генштабе отметили, что угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре на всей территории Украины сохраняется. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины и предоставляет ей инфраструктуру для подготовки своих подразделений.
Интересно Разрушенную ночью дорогу в Запорожье к утру отремонтировали: фото впечатляют
Что происходило на разных направлениях
- На Волынском и Полесском направлениях ситуация не имеет существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не выявили.
- На Слобожанском направлении оккупанты совершили обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Чугуновка, Дворечная и Редкодуб Харьковской области.
- На Купянском и Лиманском направлениях огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестово, Харьковской области, Терны Донецкой области и Площанка, Диброва, Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской области.
Украинские воины героически защищают Бахмут / Фото Генштаба ВСУ
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики продолжают предпринимать попытки прорыва обороны украинских войск. Они произвели обстрелы позиций Сил обороны из танкоа, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более двадцати населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменное, Спорное, Веселое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Белая Гора, Курдюмовка, Зализное и Авдеевка Донецкой области.
- На Новопавловском направлении оккупанты обороняются и обстреливают украинские позиции из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар Донецкой области.
- На Запорожском направлении оккупанты атаковали более 15 населенных пунктов. В частности, Зеленое Поле и Времивку Донецкой области и Гуляйполе, Дорожнянку, Зализничное и Малую Токмачку в Запорожье.
- На Херсонском направлении россияне совершили артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов Херсонской области, расположенных вблизи линии столкновения. В очередной раз огневого поражения потерпел Херсон и его окрестности.
Бойцы наносят оккупантам потери / Фото Генштаба ВСУ
Примите во внимание Ракеты к HIMARS и генераторы: Белый дом объявил о мощной помощи Украине на 275 миллионов
Оккупанты атаковали Горловку
Чтобы помешать многочисленным случаям дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск на территориях Луганщины, абонентам мобильной сети "Лугаком" посылают сообщения с предупреждением об уголовной ответственности за оставление:
- мест несения службы,
- пунктов постоянной дислокации воинских частей.
Подтверждено поражение района сосредоточения оккупантов на временно занятой территории Запорожской области. Так, до 150 захватчиков получили ранения, 50 из них доставлены в больницу в городе Мелитополь. Информация о ликвидированных уточняется,
– рассказали в Генштабе.
На блокпостах вокруг города Бердянск ужесточились контрдиверсионные меры. Также там выросло количество военнослужащих российских оккупационных войск. Проверять гражданских начали более тщательно. Людей без местной регистрации не пропускают в город.
В свою очередь, во временно оккупированной Горловке с 8 декабря представителям малого и среднего бизнеса предлагают переходить на отдаленный режим работы. Причиной тому является якобы повышение риска обстрелов со стороны Сил обороны. Более того, для запугивания местных россияне совершили 4 обстрела центра города из артиллерии калибра 152 миллиметра.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили:
- 7 пунктов управления,
- 6 районов сосредоточения личного состава,
- район сосредоточения артиллерии,
- склад боеприпасов противника.
Силы обороны уничтожили 7 вражеских пунктов управления / Фото Генштаба ВСУ