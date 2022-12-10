Россияне атаковали центр Горловки и врут, что это ВСУ: главное от Генштаба

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города. Иногда они атакуют временно захваченные населенные пункты и обвиняют в этом ВСУ.

В течение суток 10 декабря захватчики нанесли 15 авиационных ударов, а также совершили более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ночью они атаковали, вероятно, иранскими ударными БПЛА "Шахид-136" объекты энергетической инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. 10 из 15 БПЛА удалось перехватить.

В Генштабе отметили, что угроза нанесения врагом ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуре на всей территории Украины сохраняется. Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины и предоставляет ей инфраструктуру для подготовки своих подразделений.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не имеет существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не выявили.

ситуация не имеет существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не выявили. На Слобожанском направлении оккупанты совершили обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Чугуновка, Дворечная и Редкодуб Харьковской области.

оккупанты совершили обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Зеленое, Старица, Огурцово, Варваровка, Чугуновка, Дворечная и Редкодуб Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях огневого поражения потерпели районы населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Песчаное, Крахмальное, Берестово, Харьковской области, Терны Донецкой области и Площанка, Диброва, Макеевка, Невское и Стельмаховка Луганской области.



Украинские воины героически защищают Бахмут / Фото Генштаба ВСУ

На Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики продолжают предпринимать попытки прорыва обороны украинских войск. Они произвели обстрелы позиций Сил обороны из танкоа, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более двадцати населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменное, Спорное, Веселое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Белая Гора, Курдюмовка, Зализное и Авдеевка Донецкой области.

захватчики продолжают предпринимать попытки прорыва обороны украинских войск. Они произвели обстрелы позиций Сил обороны из танкоа, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более двадцати населенных пунктов. Среди них – Верхнекаменное, Спорное, Веселое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Белая Гора, Курдюмовка, Зализное и Авдеевка Донецкой области. На Новопавловском направлении оккупанты обороняются и обстреливают украинские позиции из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар Донецкой области.

оккупанты обороняются и обстреливают украинские позиции из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи населенных пунктов Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар Донецкой области. На Запорожском направлении оккупанты атаковали более 15 населенных пунктов. В частности, Зеленое Поле и Времивку Донецкой области и Гуляйполе, Дорожнянку, Зализничное и Малую Токмачку в Запорожье.

оккупанты атаковали более 15 населенных пунктов. В частности, Зеленое Поле и Времивку Донецкой области и Гуляйполе, Дорожнянку, Зализничное и Малую Токмачку в Запорожье. На Херсонском направлении россияне совершили артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов Херсонской области, расположенных вблизи линии столкновения. В очередной раз огневого поражения потерпел Херсон и его окрестности.



Бойцы наносят оккупантам потери / Фото Генштаба ВСУ

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Оккупанты атаковали Горловку

Чтобы помешать многочисленным случаям дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск на территориях Луганщины, абонентам мобильной сети "Лугаком" посылают сообщения с предупреждением об уголовной ответственности за оставление:

мест несения службы,

пунктов постоянной дислокации воинских частей.

Подтверждено поражение района сосредоточения оккупантов на временно занятой территории Запорожской области. Так, до 150 захватчиков получили ранения, 50 из них доставлены в больницу в городе Мелитополь. Информация о ликвидированных уточняется,

– рассказали в Генштабе.

На блокпостах вокруг города Бердянск ужесточились контрдиверсионные меры. Также там выросло количество военнослужащих российских оккупационных войск. Проверять гражданских начали более тщательно. Людей без местной регистрации не пропускают в город.

В свою очередь, во временно оккупированной Горловке с 8 декабря представителям малого и среднего бизнеса предлагают переходить на отдаленный режим работы. Причиной тому является якобы повышение риска обстрелов со стороны Сил обороны. Более того, для запугивания местных россияне совершили 4 обстрела центра города из артиллерии калибра 152 миллиметра.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили:

7 пунктов управления,

6 районов сосредоточения личного состава,

район сосредоточения артиллерии,

склад боеприпасов противника.



Силы обороны уничтожили 7 вражеских пунктов управления / Фото Генштаба ВСУ