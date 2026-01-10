Силы обороны отражают наступления возле Гуляйполя и Купянска: карты ISW

И российские, и украинские войска имели успехи на передовой за минувшие сутки. Активные боевые действия продолжаются в Донецкой области. Также враг действует на Сумщине и в Запорожской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

Смотрите также Ответ от России по мирному плану ожидается до конца января, – Зеленский

Какова ситуация на фронте на 10 января?

У Сумской области российские войска недавно продвинулись возле Грабовского. Также враг атаковал неподалеку Алексеевки и Андреевки, а также в направлении Малой Корчаковки.

На Харьковской области враг проводил наступления у Прилипок, Старицы, Волчанска, Зеленого, Бугруватки, Волчанских Хуторов, Вильчи и Лимана 8 и 9 января. Также россияне хотели продвинуться возле Большого Бурлука, но успеха там не имели.

На Купянском направлении россияне атаковали вблизи Тищенковки, Фиголевки, Петропавловки, Подола, Степной Новоселовки, Куриловки и Мирового. Украинские Силы обороны также отбили механизированное российское наступление.

Вблизи Боровой атаки врага состоялись у Богуславки, Новой Кругляковки, Новоегоровки, Нововодяного, Грековки и в направлении Ольговки.

На Лиманском направлении за последние несколько дней россияне атаковала в районе Новоселовки, Дробышева, Святогорска, Ставок, Колодязов, Мирного, Масляковки. Кроме того, боевые действия продолжались возле Северска, Дроновки, Платоновки, Резниковки, Закитного и Федоровки.

Российские войска недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка – Дружковка и проникли на восток от Константиновки. Оккупанты пытались двигаться к Новомарково, Ступочок и в районе Иванополья. Украинские войска наносят удары по российским позициям к востоку от Константиновки.

Редакция 24 Канала собирает деньги на бус VW T5 для 160 ОМБр. Подразделения бригады сейчас ведут боевые действия на Покровском и Сумском направлениях, поэтому ребятам очень нужно надежное авто Среди всех, кто задонатить 200 грн и более, мы разыграем новый iPhone 16 256GB. Ссылка на банк здесь.

Враг совершил атаки у Часового Яра, Новодмитровки, Миньковки, Александро-Шултиного, Плещеевки, Ступочек, Берестока, Яблоновки, Степановки, Русиного Яра и Софиевки.

Россияне продолжили наступательные действия в районе Доброполье вблизи Шахматного, Нового Шахматного и Дорожного, в направлении Кучеров Яра, Заповедного и Ивановки.

На Покровском направлении российские войска пытались продвинуться в северной части Покровска. Враг также атаковал у Гришиного, Родинского, Разиного, Сухецкого, Уют и Красного Лимана, Белицкого, Мирнограда, Котлиного, Удачного и Молодецкого.

Изменения на фронте 8 – 9 января / Карты ISW

На Александровском направлении оккупанты пытались наступать возле Поддубного, Ивановки, Январского, Красногорского, Сосновки, Вишневого и Вербового.

Украинские войска недавно продвинулись на Гуляйпольском направлении, а российские войска продолжали проникать на север от Гуляйполя., Кроме того, они атаковали вблизи Прилук, Братского, Придорожного, Рождественки, Святопетровки, Воздвижевки, Зеленого, Егоровки, Андреевки, Варваровки 0 Сладкого, Злагоды, Рыбного, Железнодорожного и Староукраинки.

Украинские войска недавно продвинулись в западной части Запорожской области. Враг наступал в районе Степногорска, Павловки, Малых Щербаков, Приморского, Лукьяновского и Новояковлевки.

Оккупационная армия пыталась наступать на Херсонском направлении, в частности вблизи Антоновского моста.

Подытожим, что украинские войска недавно продвинулись вблизи Гуляйполя. Российские войска продвинулись на севере Сумской области и в тактическом районе Константиновка – Дружковка.

Боевые действия продолжаются: последние новости