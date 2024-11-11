Изменения на Курщине и Запорожье, продвижение на Покровском направлении: обзор фронта от ISW

Россия и Украина продвинулась на Курщине, враги готовятся к штурмам на Запорожье. Также россияне продвинулись на Покровском направлении.

24 Канал пишет со ссылкой на ISW, что украинские войска нанесли удары по российским складам боеприпасов в Брянской области во время масштабного удара украинских беспилотников по России в ночь с 9 на 10 ноября.

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Что происходит на Курщине

Российские и украинские войска недавно продвинулись в основном украинском выступлении в Курской области на фоне непрерывных боев 10 ноября. Согласно геолокационным кадрам от 10 ноября:

Украина продвинулась к северу от Новоивановки, т.е. на юго-восток от Коренево,

российские силы – к югу от населенного пункта.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 10 ноября, показывают, что российские войска недавно продвинулись на Юг и Восток от Погребков, что к северу от Суджи.

Также 10 ноября российское минобороны заявило, что украинские войска нанесли контрудар на юго-восток от Кореневого в районе Новоивановки, Дарьино и Зеленого Пути и на восток от Кореневого в районе Новой Сорочины. Представитель украинской бригады, которая действует в Курской области, 10 ноября заявил, что российские войска усилили наступательные действия с использованием БТР, БМП и танков в Курской области.

Ни одна из сторон не писала о боях в Глушковском районе (к западу от основного украинского выступления) 10 ноября.



Ситуация в Курской области динамичная

Где тяжелее всего на Донбассе

Оккупанты 10 ноября продолжали наступление на линии Купянск – Сватово – Кременная, и никаких подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российские милиблогеры утверждали, что:

российские силы, которые действовали к северу от Купянска, продвинулись на 200 метров в ширину и 400 метров в глубину в направлении Калинового и Голубовки,

враги, действовавшие к западу от Сватово, продвинулись на 200 метров в ширину и 600 метров в глубину вблизи Вишневое и до 200 метров в сторону Копанок от Первомайского.

Однако аналитики американского Института изучения войны заявили, что не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

В то же время Россия продолжает наступать:

к северу от Купянска в районе Кондрашовки;

на восток от Купянска возле Кучеровки;

на юго-восток от Купянска возле Кругляковки и Лозовой;

на запад от Сватово возле Зеленого Гая на запад от Сватово;

на северо-запад от Кременной вблизи Грековки и Невского;

на запад от Кременной возле Тернов и Торского на запад от Кременной;

на юго-запад от Кременной возле Серебрянки.



Война на Луганщине

Кстати, Россия продолжала наступательные операции на Северском направлении, в том числе у Белогоровки (к северо-востоку от Северска) и Верхнекаменского (к востоку от Северска), но не имела ни одного подтвержденного наступления.

Враг продолжает атаковать под Часовым Яром и продолжал наступательные действия, однако ни одного подтвержденного продвижения не было.

Кстати, пресс-секретарь Луганской группировки войск Анастасия Бобовникова 9 ноября заявила, что российские военные накапливают силы на направлениях Часового Яра и Торецка и имеют там достаточное количество резервов и техники.

Также 10 ноября враги продолжили наступательные действия на Торецком направлении, однако подтвержденных наступлений не сделали.

Российские войска недавно продвинулись на фоне продолжения наступательных операций на Покровском направлении 10 ноября. Согласно геолокационным кадрам, враги недавно продвинулись на юг от Новоалексеевки, что к югу от Покровска.

Также российские милблогеры утверждали, что оккупанты также продвинулись:

на юго-запад от Новоалексеевки;

на юго-восток от Покровска возле Лысовки, Петровки, Григорьевки;

на юг от Покровска возле Даченского, Юровки и Пустынки, хотя ISW не наблюдало визуального подтверждения этих утверждений.

9 и 10 ноября российские войска продолжали наступать на восток от Покровска в районе Проминь и Миролюбовки и на юго-восток от Покровска в районе Лысовки, Селидово, Григорьевки и Петровки,

– говорят аналитики.

10 ноября российские войска продолжили наступление на Кураховском и Угледарском направлениях, и подтвержденных изменений линии фронта не было.

Однако на Кураховском направлении российский источник утверждал, что российские войска захватили половину Сонцовки (северо-западнее Курахово), однако ISW получило подтверждение того, что российские силы продвинулись примерно на 29% от населенного пункта.



Россия продолжает наступление в Донецкой области



Ситуация на Запорожье

9 и 10 ноября российские войска продолжали наступление на западной Запорожской области в районе Малой Токмачки (к северо-востоку от Роботино) и в направлении Новоандреевки (к северо-западу от Роботино), и подтвержденных изменений линии фронта не было.

Представитель украинского Таврического группировки войск полковник Владислав Волошин сообщил, что оккупанты:

сосредотачиваются в районе Каменского (северо-западнее Роботино), Гуляйполя (северо-восток от Роботино), вблизи Роботино;

готовятся вести усиленные штурмы в этих районах.

К каким действиям оккупанты прибегают на Харьковщине

Российские войска 9 и 10 ноября продолжали наступательные действия к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска и Старицы, однако не имели продвижения.

Представитель украинской бригады 9 ноября заявил, что российские войска усилили удары планирующими бомбами по Харьковской области, в частности – по гражданской инфраструктуре в Харькове.

Буквально 10 ноября украинский военнослужащий заявил, что российские войска стремятся выйти к реке Волчья и бросают в штурм неподготовленный личный состав. Боец сказал, что российские войска почти прекратили использование реактивных систем залпового огня на Харьковском направлении из-за:

проблем с материально-техническим обеспечением,

доставкой боеприпасов при плохой погоде.



Враг продолжает попытки наступления на Харьковщине