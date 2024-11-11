24 Канал пише з посиланням на ISW, що українські війська завдали ударів по російських складах боєприпасів у Брянській області під час масштабного удару українських безпілотників по Росії в ніч з 9 на 10 листопада.

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Що відбувається на Курщині

Російські та українські війська нещодавно просунулися в основному українському виступі в Курській області на тлі безперервних боїв 10 листопада. Згідно з геолокаційними кадрами від 10 листопада:

Україна просунулася на північ від Новоіванівки, тобто на південний схід від Коренево,

російські сили – на південь від населеного пункту.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада, показують, що російські війська нещодавно просунулися на Південь і Схід від Погребків, що на північ від Суджі.

Також 10 листопада російське міноборони заявило, що українські війська завдали контрудару на південний схід від Кореневого в районі Новоіванівки, Дар'їно та Зеленого Шляху та на схід від Кореневого в районі Нової Сорочини. Речник української бригади, яка діє в Курській області, 10 листопада заявив, що російські війська посилили наступальні дії з використанням БТР, БМП і танків у Курській області.

Жодна зі сторін не писала про бої в Глушківському районі (на захід від основного українського виступу) 10 листопада.



Ситуація на Курщині динамічна

Де найважче на Донбасі

Окупанти 10 листопада продовжували наступ на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, та жодних підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські міліблогери стверджували, що:

російські сили, які діяли на північ від Куп'янська, просунулися на 200 метрів завширшки та 400 метрів у глибину в напрямку Калинового та Голубівки,

вороги, що діяли на захід від Сватового, просунулися на 200 метрів завширшки та 600 метрів у глибину поблизу Вишневе і до 200 метрів у бік Копанок від Першотравневого.

Проте аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Водночас Росія продовжує наступати:

на північ від Куп'янська в районі Кіндрашівки;

на схід від Куп'янська біля Кучерівки;

на південний схід від Куп'янська біля Кругляківки та Лозової;

на захід від Сватового біля Зеленого Гаю;

на північний захід від Кремінної поблизу Греківки та Невського;

на захід від Кремінної біля Тернів і Торського;

на південний захід від Кремінної біля Серебрянки.



Війна на Луганщині

До речі, Росія продовжувала наступальні операції на Сіверському напрямку, в тому числі біля Білогорівки (на північний схід від Сіверська) і Верхньокам'янського (на схід від Сіверська), але не мала жодного підтвердженого наступу.

Ворог продовжує атакувати під Часовим Яром і продовжував наступальні дії, проте жодного підтвердженого просування не було.

До речі, речниця Луганського угруповання військ Анастасія Бобовнікова 9 листопада заявила, що російські військові накопичують сили на напрямках Часового Яру та Торецька та мають там достатню кількість резервів і техніки.

Також 10 листопада вороги продовжили наступальні дії на Торецькому напрямку, проте підтверджених наступів не зробили.

Російські війська нещодавно просунулися на тлі продовження наступальних операцій на Покровському напрямку 10 листопада. Згідно з геолокаційними кадрами, вороги нещодавно просунулися на південь від Новоолексіївки, що на південь від Покровська.

Також російські мілблогери стверджували, що окупанти також просунулися:

на південний захід від Новоолексіївки;

на південний схід від Покровська біля Лисівки, Петрівки, Григорівки;

на південь від Покровська біля Даченського, Юрівки та Пустинки, хоча ISW не спостерігало візуального підтвердження цих тверджень.

9 і 10 листопада російські війська продовжували наступати на схід від Покровська в районі Промінь і Миролюбівки та на південний схід від Покровська в районі Лисівки, Селидове, Григорівки та Петрівки,

– кажуть аналітики.

10 листопада російські війська продовжили наступ на Курахівському та Вугледарському напрямках, та підтверджених змін лінії фронту не було.

Проте на Курахівському напрямку російське джерело стверджувало, що російські війська захопили половину Сонцівки (на північний захід від Курахового), проте ISW отримало підтвердження того, що російські сили просунулися приблизно на 29% від населеного пункту.



Росія продовжує наступ на Донеччині



Ситуація на Запоріжжі

9 і 10 листопада російські війська продовжували наступ на західній Запорізькій області в районі Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного) і в напрямку Новоандріївки (на північний захід від Роботиного), та підтверджених змін лінії фронту не було.

​​Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Владислав Волошин повідомив, що окупанти:

зосереджуються в районі Кам'янського (на північний захід від Роботиного), Гуляйполя (на північний схід від Роботиного), поблизу Роботиного;

готуються вести посилені штурми в цих районах.

До яких дій окупанти вдаються на Харківщині

Російські війська 9 і 10 листопада продовжували наступальні дії на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська і Стариці, проте не мали просування.

Речник української бригади 9 листопада заявив, що російські війська посилили удари плануючими бомбами по Харківській області, зокрема – по цивільній інфраструктурі в Харкові.

Буквально 10 листопада український військовослужбовець заявив, що російські війська прагнуть вийти до річки Вовча та кидають у штурм непідготовлений особовий склад. Боєць сказав, що російські війська майже припинили використання реактивних систем залпового вогню на Харківському напрямку через:

проблеми з матеріально-технічним забезпеченням,

доставленням боєприпасів за поганої погоди.



Ворог продовжує спроби наступу на Харківщині