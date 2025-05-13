Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях, ВСУ имели успех у Торецка: обзор фронта от ISW

Российские войска продолжают наступать на фронте, пытаясь выбить украинские силы с позиций. Аналитики американского Института изучения войны рассказали об изменениях на линии фронта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW. Смотрите также Россия давит на Покровском и Лиманском направлениях: карта боевых действий 12 мая Какая ситуация на фронте В понедельник, 12 мая, в Курской области продолжились бои. Российские войска совершили наземные атаки в неустановленных районах Курской области.

продолжились бои. Российские войска совершили наземные атаки в неустановленных районах Курской области. Вдоль границы в Сумской области вблизи Беловод (к северу от города Сумы) продолжились бои.

вблизи Беловод (к северу от города Сумы) продолжились бои. Российские войска продолжили наступательные операции к северо-востоку от Харькова и на Купянском направлении , но не продвинулись вперед.

и на , но не продвинулись вперед. Также вражеские силы продолжили наступательные операции на Боровском направлении , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Оккупанты продолжили наступательные операции на Лиманском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Россияне продолжили наступать на Северском направлении , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Захватчики осуществляли наступательные операции у Часового Яра, но подтвержденного прогресса не достигли. Какова ситуация на поле боя / Карты ISW Украинские и российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 10 мая, свидетельствуют о том, что украинские силы недавно продвинулись на северо-восток от Дружбы (к востоку от Торецка). Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно захватили позиции вдоль автомагистрали Т-0504 Покровск-Константиновка и продвинулись на северо-запад от Березовки (на юго-запад от Торецка).

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 10 мая, свидетельствуют о том, что украинские силы недавно продвинулись на северо-восток от Дружбы (к востоку от Торецка). Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно захватили позиции вдоль автомагистрали Т-0504 Покровск-Константиновка и продвинулись на северо-запад от Березовки (на юго-запад от Торецка). Российские оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 мая, свидетельствуют о том, что захватчики недавно продвинулись на юго-запад от Миролюбовки (на восток от Покровска) и захватили водохранилище к югу от населенного пункта.

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 мая, свидетельствуют о том, что захватчики недавно продвинулись на юго-запад от Миролюбовки (на восток от Покровска) и захватили водохранилище к югу от населенного пункта. Армия страны-агрессора недавно продвинулась на Новопавловском направлении.

Российские войска 12 мая продолжили наступательные операции на Кураховском направлении и Большой Новоселки, но никакого подтвержденного продвижения не достигли.

и Большой Новоселки, но никакого подтвержденного продвижения не достигли. Оккупанты продолжили наступать на западе Запорожской области , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Также 11 и 12 мая российские войска провели ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.