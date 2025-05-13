13 мая, 01:56
Оккупанты продвинулись на нескольких направлениях, ВСУ имели успех у Торецка: обзор фронта от ISW
Основні тези
- Российские войска продолжали наступательные операции на нескольких направлениях, но не достигли прогресса.
- Украинские силы имели успех на Торецком направлении.
- Россияне продвинулись на Торецком, Покровском и Новопавловском направлении.
Российские войска продолжают наступать на фронте, пытаясь выбить украинские силы с позиций. Аналитики американского Института изучения войны рассказали об изменениях на линии фронта.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.
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Какая ситуация на фронте
- В понедельник, 12 мая, в Курской области продолжились бои. Российские войска совершили наземные атаки в неустановленных районах Курской области.
- Вдоль границы в Сумской области вблизи Беловод (к северу от города Сумы) продолжились бои.
- Российские войска продолжили наступательные операции к северо-востоку от Харькова и на Купянском направлении, но не продвинулись вперед.
- Также вражеские силы продолжили наступательные операции на Боровском направлении, но не продвинулись вперед.
- Оккупанты продолжили наступательные операции на Лиманском направлении, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Россияне продолжили наступать на Северском направлении, но не продвинулись вперед.
- Захватчики осуществляли наступательные операции у Часового Яра, но подтвержденного прогресса не достигли.
Какова ситуация на поле боя / Карты ISW
- Украинские и российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 10 мая, свидетельствуют о том, что украинские силы недавно продвинулись на северо-восток от Дружбы (к востоку от Торецка). Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 мая, свидетельствуют о том, что российские войска недавно захватили позиции вдоль автомагистрали Т-0504 Покровск-Константиновка и продвинулись на северо-запад от Березовки (на юго-запад от Торецка).
- Российские оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 12 мая, свидетельствуют о том, что захватчики недавно продвинулись на юго-запад от Миролюбовки (на восток от Покровска) и захватили водохранилище к югу от населенного пункта.
- Армия страны-агрессора недавно продвинулась на Новопавловском направлении.
- Российские войска 12 мая продолжили наступательные операции на Кураховском направлении и Большой Новоселки, но никакого подтвержденного продвижения не достигли.
- Оккупанты продолжили наступать на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.
- Также 11 и 12 мая российские войска провели ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.