Россия продвинулась возле Гуляйполя: где ВСУ пошли в контратаку – отчет и карты ISW

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 14 августа. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Об этом сообщает ISW.

Какова ситуация на фронте

13 и 14 августа российские войска продолжали ограниченные наступательные операции на севере Сумской области , но не продвигались вперед.

, но не продвигались вперед. Аналогичная ситуация наблюдалась и на севере Харьковской области, а также в направлении Большого Бурлука .

в направлении . Российские войска недавно провели операции по проникновению на Купянском направлении . Геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, что украинские войска наносят удары по российским позициям на северо-востоке и в центре Купянска после того, что, по оценкам ISW, было операциями по проникновению.

. Геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, показывают, что украинские войска наносят удары по российским позициям на северо-востоке и в центре Купянска после того, что, по оценкам ISW, было операциями по проникновению. 13 и 14 августа оккупанты продолжали ограниченные наступательные операции к северо-востоку от Боровой, в тактическом районе Константиновка-Дружковка, на Славянском, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях, но успехов не добились.

Изменения на фронте / Карты ISW

Аналогично оккупанты продолжали наступательные операции на Александровском направлении , но не продвинулись вперед, а украинские войска продолжали контратаки в этом районе.

, но не продвинулись вперед, а украинские войска продолжали контратаки в этом районе. Страна-захватчик недавно продвинулась в направлении Гуляйполя . На геолокационных видеозаписях, опубликованных 13 августа, видно, как украинские войска наносят удары по российской механизированной технике, которая пытается осуществить механизированный штурм силами примерно взвода к юго-востоку и югу от Воздвижевки (к северо-западу от Гуляйполя), что свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, захватили Еленокostiантиновку и Зеленое. Украинское подразделение, участвовавшее в отражении штурма, сообщило, что российские войска проводили механизированный штурм в течение нескольких часов.

. На геолокационных видеозаписях, опубликованных 13 августа, видно, как украинские войска наносят удары по российской механизированной технике, которая пытается осуществить механизированный штурм силами примерно взвода к юго-востоку и югу от Воздвижевки (к северо-западу от Гуляйполя), что свидетельствует о том, что российские войска, вероятно, захватили Еленокostiантиновку и Зеленое. Украинское подразделение, участвовавшее в отражении штурма, сообщило, что российские войска проводили механизированный штурм в течение нескольких часов. Происходили российские наступательные операции на западе Запорожской области , но они оказались безуспешными.

, но они оказались безуспешными. Ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 14 августа.

Напомним, что на Александровском направлении с января 2026 года уже было освобождено 26 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях. В ходе операции оккупационный контингент понес существенные потери: что-то около 9550 российских военнослужащих погибли, а еще более 6600 получили ранения.