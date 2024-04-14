Российские войска взяли оперативную паузу на двух направлениях фронта
Российская оккупационная армия продолжает штурмовать позиции ВСУ на фронте. Однако, стало известно, что на двух направлениях враг взял оперативную паузу.
Ранее, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о цели врага. Так, высшее военное руководство России поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.
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На каких направлениях взяли оперативную паузу российские военные
Оккупанты взяли оперативную паузу на Лиманском и Купянском направлениях. Однако враг продолжает атаковать Белогоровку Луганской области.
Об этом рассказал председатель Луганской ОГА Артем Лысогор.
И на Лиманском, и на Купянском направлениях враг взял оперативную паузу. Все его атаки были сосредоточены на Белогоровке, где наши защитники мужественно держат оборону, не дают захватчикам продвинуться вперед,
– рассказал Лысогор.
Что происходит на фронте
- За прошедшие сутки произошло 76 боевых столкновений. В общем, враг нанес 1 ракетный и 109 авиационных ударов, совершил 115 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
- Самыми горячими направлениями остаются Бахмутское и Новопавловское. На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 36 атак. По Новопавловского, то там враг 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.