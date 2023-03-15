В Бахмуте позиционные бои, ВСУ поразили ПВО оккупантов: карта боевых действий за 15 марта

Силы обороны продолжают отражать попытки наступления оккупантов вблизи Бахмута. Захватчики не оставляют попыток захватить город-крепость.

Об актуальной ситуации на фронте доложили в сводке Генштаба ВСУ. Как выглядит карта боевых действий анализировал 24 Канал.

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Россия атаковала Краматорск и Затоку

В течение суток противник нанес 40 авиационных, 12 ракетных ударов и произвел более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Один из ракетных ударов нанесен по городу Краматорск Донецкой области, а другой – по Затоке в Одесской области.

Оккупанты пытаются захватить Донбасс

Генштаб ВСУ информирует, что основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

С этой целью он сосредотачивал усилия на ведении наступательных действий на:

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Марьинском,

Шахтерском направлениях.

Благодаря профессиональным и слаженным действиям наши защитники отразили более 90 атак противника на указанных направлениях.

Карта боевых действий в Украине

На каких направлениях россияне наступают

На Купянском и Лиманском направлениях противник сохраняет свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения перебрасывания наших подразделений на другие направления.

Также, в течение предыдущих суток враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы 4 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения в Харьковской области (Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Крахмальное); 7 населенных пунктов Луганской области: Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка, Золотаровка и Краснопоповка.

Россияне пытаются прорвать оборону наших войск на Купянском направлении: карта

Также под огневое влияние попали Спорное и Федоровка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Василовка.

Вражеским обстрелам подверглись 15 населенных пунктов Донецкой области вблизи линии столкновения. Среди них – Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Константиновка.

Вокруг Бахмута продолжаются интенсивные бои: карта

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново, Северное, Первомайское, Новомихайловка, Победа и Водяное Донецкой области.

Оккупанты наступали в направлении Каменки: карта

Вражеским обстрелам подверглись районы 16 населённых пунктов Донецкой области: Бердичи, Каменка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Красногоровка, Невельское, Марьинка, Георгиевка, Угледар, Парасковиевка, Очеретино, Орловка, Победа, Пречистовка и Нескучное.

Россияне в обороне на Юге

На Запорожском и Херсонском направлениях противник вел оборонительные действия. Обстрелам подверглись 17 населенных пунктов Запорожской области, вблизи которых ведутся боевые действия.

В частности, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Степногорск. Огненное влияние испытали также Пригородное Днепропетровской области; Очаков – Николаевской, а также 20 населённых пунктов Херсонской области.

Среди них – Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Веселое, Ивановка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское и Херсон.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено.

В то же время враг продолжал инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

За прошедшие сутки враг обстрелял районы Архиповки, Михалькиной Слободы, Колоса и Елино на Черниговщине; 9 населенных пунктов Сумской области: Украинское, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ромашково, Бачевск, Стариковое, Волфино, Грабовское и Порозок, а также 15 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное и Бологовка.

Силы обороны отработали по оккупантам

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, 3 удара по местам развертывания ЗРК противника и 3 удара – по другим важным объектам оккупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава противника, 3 пункта управления подразделениями армии России и развернутую позицию ПВО противника.