В Бахмуте позиционные бои, ВСУ поразили ПВО оккупантов: карта боевых действий за 15 марта
Силы обороны продолжают отражать попытки наступления оккупантов вблизи Бахмута. Захватчики не оставляют попыток захватить город-крепость.
Об актуальной ситуации на фронте доложили в сводке Генштаба ВСУ. Как выглядит карта боевых действий анализировал 24 Канал.
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Россия атаковала Краматорск и Затоку
В течение суток противник нанес 40 авиационных, 12 ракетных ударов и произвел более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Один из ракетных ударов нанесен по городу Краматорск Донецкой области, а другой – по Затоке в Одесской области.
Оккупанты пытаются захватить Донбасс
Генштаб ВСУ информирует, что основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.
С этой целью он сосредотачивал усилия на ведении наступательных действий на:
- Лиманском,
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Марьинском,
- Шахтерском направлениях.
Благодаря профессиональным и слаженным действиям наши защитники отразили более 90 атак противника на указанных направлениях.
Карта боевых действий в Украине
На каких направлениях россияне наступают
На Купянском и Лиманском направлениях противник сохраняет свое военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения перебрасывания наших подразделений на другие направления.
Также, в течение предыдущих суток враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Оккупанты совершили артиллерийские обстрелы 4 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения в Харьковской области (Двуречная, Гряниковка, Масютовка и Крахмальное); 7 населенных пунктов Луганской области: Новоселовское, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка, Золотаровка и Краснопоповка.
Россияне пытаются прорвать оборону наших войск на Купянском направлении: карта
Также под огневое влияние попали Спорное и Федоровка в Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время нашими защитниками отражены атаки противника в районах населенных пунктов Ягодное, Хромово и Орехово-Василовка.
Вражеским обстрелам подверглись 15 населенных пунктов Донецкой области вблизи линии столкновения. Среди них – Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Бахмут, Ивановское и Константиновка.
Вокруг Бахмута продолжаются интенсивные бои: карта
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Невельское, Новокалиново, Северное, Первомайское, Новомихайловка, Победа и Водяное Донецкой области.
Оккупанты наступали в направлении Каменки: карта
Вражеским обстрелам подверглись районы 16 населённых пунктов Донецкой области: Бердичи, Каменка, Авдеевка, Водяное, Нетайлово, Красногоровка, Невельское, Марьинка, Георгиевка, Угледар, Парасковиевка, Очеретино, Орловка, Победа, Пречистовка и Нескучное.
Россияне в обороне на Юге
На Запорожском и Херсонском направлениях противник вел оборонительные действия. Обстрелам подверглись 17 населенных пунктов Запорожской области, вблизи которых ведутся боевые действия.
В частности, Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка и Степногорск. Огненное влияние испытали также Пригородное Днепропетровской области; Очаков – Николаевской, а также 20 населённых пунктов Херсонской области.
Среди них – Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Веселое, Ивановка, Никольское, Антоновка, Зеленовка, Днепровское и Херсон.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник сохраняет военное присутствие вблизи государственной границы Украины, однако формирование наступательных группировок не выявлено.
В то же время враг продолжал инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.
За прошедшие сутки враг обстрелял районы Архиповки, Михалькиной Слободы, Колоса и Елино на Черниговщине; 9 населенных пунктов Сумской области: Украинское, Зноб-Новгородское, Середина-Буда, Ромашково, Бачевск, Стариковое, Волфино, Грабовское и Порозок, а также 15 населенных пунктов Харьковской области. Среди них – Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Гранов, Глубокое, Красное и Бологовка.
Силы обороны отработали по оккупантам
Авиация Сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения оккупантов, 3 удара по местам развертывания ЗРК противника и 3 удара – по другим важным объектам оккупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения личного состава противника, 3 пункта управления подразделениями армии России и развернутую позицию ПВО противника.