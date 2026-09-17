Об этом сообщает ISW.

Какова ситуация на фронте?

Лиман

Одним из важнейших участков остается район Лимана в Донецкой области. Украинские силы продолжают контратаки к северу и юго-востоку от города.

Военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что ВСУ оттеснили подразделения российской 25-й общевойсковой армии с юго-восточных окраин Лимана и Дибровы обратно к дороге Лиман – Закитное.

Также, по его данным, украинские военные ликвидировали российский тактический плацдарм на реке Нитриус и выбили оккупантов из Среднего и прилегающих районов. В то же время ситуация к северу от Лимана остается сложной, а точные масштабы продвижения ВСУ пока установить сложно из-за ограниченных данных из открытых источников.

Накануне ISW отмечал, что украинская операция на этом направлении уже существенно нарушила российские планы по широкому окружению украинского укрепленного пояса в Донецкой области.

Доброполье

Еще один важный участок – район Доброполья. Российские войска недавно продвинулись в юго-западной части Белицкого, что расположенно к юго-востоку от Доброполья.

Украинские военные в то же время наносили удары по российским позициям после попыток оккупантов проникнуть в район населенного пункта. Командование России продолжает использовать это направление для попытки обойти украинский укрепленный пояс с юго-запада.

Гуляйпольское направление

На Гуляйпольском направлении российские войска также продолжали наступательные действия, однако подтвержденного значительного продвижения не зафиксировано. Украинские силы проводили контратаки и активно наносили удары по российской логистике.

Оккупанты из-за расширения украинской "зоны поражения" все чаще вынуждены использовать легкий транспорт и передвигаться небольшими группами. Российские войска также продолжают применять тактику инфильтрации малыми группами.

Отдельно сообщается о продвижении российских сил к юго-востоку от Новоандреевки, расположенной к западу от Орехова.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Путин может опасаться завершения войны из-за последствий возвращения большого количества военных с фронта. В его окружении уже обсуждают то, что может произойти после возвращения российских солдат домой.