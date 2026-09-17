Про це повідомляє ISW.

Яка ситуація на фронті?

Лиман

Однією з найважливіших ділянок залишається район Лимана на Донеччині. Українські сили продовжують контратаки на північ і південний схід від міста.

Військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що ЗСУ відтіснили підрозділи російської 25-ї загальновійськової армії з південно-східних околиць Лимана та Діброви назад до дороги Лиман – Закітне.

Також, за його даними, українські військові ліквідували російський тактичний плацдарм на річці Нітріус та вибили окупантів із Середнього і прилеглих районів. Водночас ситуація на північ від Лимана залишається складною, а точні масштаби просування ЗСУ поки встановити важко через обмежені дані з відкритих джерел.

Напередодні ISW зазначав, що українська операція на цьому напрямку вже суттєво порушила російські плани щодо широкого оточення українського укріпленого поясу на Донеччині.

Добропілля

Інша важлива ділянка – район Добропілля. Російські війська нещодавно просунулися в південно-західній частині Білицького, що розташований на південний схід від Добропілля.

Українські військові водночас завдавали ударів по російських позиціях після спроб окупантів проникнути в район населеного пункту. Командування Росії продовжує використовувати цей напрямок для спроби обійти український укріплений пояс із південного заходу.

Гуляйпільський напрямок

На Гуляйпільському напрямку російські війська також продовжували наступальні дії, однак підтвердженого значного просування не зафіксовано. Українські сили проводили контратаки та активно били по російській логістиці.

Окупанти через розширення української "зони ураження" дедалі частіше змушені використовувати легкий транспорт і пересуватися невеликими групами. Російські війська також продовжують застосовувати тактику інфільтрації малими групами.

Окремо повідомляється про просування російських сил на південний схід від Новоандріївки, що на захід від Оріхова.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Путін може побоюватися завершення війни через наслідки повернення великої кількості військових із фронту. В його оточенні вже обговорюють те, що може статися після повернення російських солдатів додому.