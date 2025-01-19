Почти половина боевых столкновений за сутки зафиксирована именно на Покровском направлении, – Генштаб

Основные силы враг продолжает концентрировать в направлении Покровска. За предыдущие сутки произошло 180 боевых столкновений, из них 88 – на этом направлении.

Враг не прекращает применять в частности средства воздушных атак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генштаба.

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Оперативная обстановка на фронте

С начала суток произошло 180 боевых столкновений, противник нанес 24 авиационных ударов, сбросив при этом 34 КАБ, применил 961 дрон-камикадзе, совершил более четыре тысячи обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Харьковском направлении российские террористы нанесли авиационные удары в районах Волчанска и Волчанских Хуторов, трижды пытаясь прорвать оборонительные рубежи вблизи Волчанска.

На Купянском направлении враг 13 раз атаковал позиции наших защитников в районах Строевки, Песчаного, Колесниковки, Загрызово, Кутьковки, Новой Кругляковки и Лозовой. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 18 атак в районах Новоегоровки, Надежды, Новосергиевки, Первомайского, Зеленого Гая, Макеевки, Новосадового, Заречного, Колодезей, Зеленой Долины, Тернов и Серебрянского лесничества.

Северское направление: враг провел наступательные действия вблизи Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Украинские силы отбили две атаки.

На Краматорском направлении противник совершил семь попыток прорыва вблизи Часового Яра и Белой Горы, но все они были остановлены нашими защитниками.

Оккупанты совершили 19 штурмов на Торецком направлении в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки. Украинские воины успешно сдерживают натиск врага.

Покровское направление: в течение дня зафиксировано 88 атак противника. Самые активные боевые действия продолжаются в районах Зеленого Поля, Александрополя, Водяного Второго, Елизаветовки, Миролюбовки, Луча, Лысовки, Мирнограда, Покровска, Зверевого, Шевченко, Удачного, Успеновки, Котлиного, Надиевки, Новотроицкого, Новоандреевки, Славянки, Петропавловки, Андреевки, Дачного, Улаклы и Янтарного. Сейчас продолжается пять боестолкновений.

На этом направлении ликвидировано 150 оккупантов, 144 получили ранения. Уничтожено семь единиц автомобильной техники, одну боевую бронированную машину, пять средств спутниковой связи. Повреждена боевая бронированная машина, миномет, две портативные станции РЭБ и единица автомобильной техники.

На Новопавловском направлении российские войска 13 раз атаковали в направлениях Константинополя и Большой Новоселки. Два боестолкновения продолжаются. Враг нанес авиаудары в районе Новополя, сбросив пять управляемых бомб.

На Гуляйпольском направлении противник активных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг совершил одну атаку в направлении Новоандреевки, но потерпел неудачу.

На Приднепровском направлении два вражеских штурма потерпели неудачу.

В Курской области украинские воины отбили 14 атак противника. Враг нанес 12 авиационных ударов с использованием 16 управляемых бомб, а также совершил 416 артиллерийских обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Сегодня отмечено героизм и мужество военнослужащих 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, 37-й отдельной бригады морской пехоты, которые стойко сдерживают нашествие превосходящих сил противника.