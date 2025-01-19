Ворог не припиняє застосовувати зокрема засоби повітряних атак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генштабу.

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Оперативна обстановка на фронті

З початку доби відбулося 180 бойових зіткнень, противник завдав 24 авіаційних ударів, скинувши при цьому 34 КАБ, застосував 961 дрон-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

На Харківському напрямку російські терористи завдали авіаційних ударів у районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів, тричі намагаючись прорвати оборонні рубежі поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог 13 разів атакував позиції наших захисників у районах Строївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового, Кутьківки, Нової Кругляківки та Лозової. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 18 атак у районах Новоєгорівки, Надії, Новосергіївки, Першотравневого, Зеленого Гаю, Макіївки, Новосадового, Зарічного, Колодязів, Зеленої Долини, Тернів та Серебрянського лісництва.

Сіверський напрямок: ворог провів наступальні дії поблизу Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. Українські сили відбили дві атаки.

На Краматорському напрямку противник здійснив сім спроб прориву поблизу Часового Яру та Білої Гори, але всі вони були зупинені нашими оборонцями.

Окупанти здійснили 19 штурмів на Торецькому напрямку у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Українські воїни успішно стримують натиск ворога.

Покровський напрямок: протягом дня зафіксовано 88 атак противника. Найактивніші бойові дії тривають у районах Зеленого Поля, Олександрополя, Водяного Другого, Єлизаветівки, Миролюбівки, Променя, Лисівки, Мирнограда, Покровська, Звірового, Шевченка, Удачного, Успенівки, Котлиного, Надіївки, Новотроїцького, Новоандріївки, Слов’янки, Петропавлівки, Андріївки, Дачного, Улакли та Янтарного. Зараз триває п’ять боєзіткнень.

На цьому напрямку ліквідовано 150 окупантів, 144 отримали поранення. Знищено сім одиниць автомобільної техніки, одну бойову броньовану машину, п’ять засобів супутникового зв’язку. Пошкоджено бойову броньовану машину, міномет, дві портативні станції РЕБ та одиницю автомобільної техніки.

На Новопавлівському напрямку російські війська 13 разів атакували в напрямках Костянтинополя та Великої Новосілки. Два боєзіткнення тривають. Ворог завдав авіаударів у районі Новополя, скинувши п’ять керованих бомб.

На Гуляйпільському напрямку противник активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Новоандріївки, але зазнав невдачі.

На Придніпровському напрямку два ворожі штурми зазнали невдачі.

На Курщині українські воїни відбили 14 атак противника. Ворог завдав 12 авіаційних ударів із використанням 16 керованих бомб, а також здійснив 416 артилерійських обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Сьогодні відзначено героїзм та мужність військовослужбовців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади, 37-ї окремої бригади морської піхоти, які стійко стримують навалу переважаючих сил противника.