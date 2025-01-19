Про це 24 Каналу розповів речник Легіону Свободи Костянтин Денисов, наголосивши, що ворог продовжує активно застосовувати артилерію, маючи достатню кількість боєприпасів. Також за даними DeepState, росіяни вже перебувають до адміністративних кордонів Дніпропетровської області на відстані менш ніж п'яти кілометрів, а ще тиждень були на дистанції сім кілометрів.

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Просувань немає з обох боків

Денисов зазначив, що вже не перший тиждень відбуваються позиційні бої. Просувань немає з обох боків – ані зі сторони українських сил безпеки і оборони, ані зі сторони росіян.

Ворог пригальмував піхотні атаки. Можливо впродовж тижня відбуваються щонайбільше 1 – 2 атаки. Росіяни намагаються мацати лінію оборони ЗСУ, постійно заходять ворожі ДРГ,

– сказав він.

Мета цієї розвідки боєм – виявити вогневі точки, місця розташування українських воїнів. І потім туди навалюється російська артилерія, або росіяни завдають авіаудари.

Також противник регулярно використовує фронтову авіацію, яка здійснює авіабомбардування громад, що перебувають на лінії бойових дій, сірої зони.

Незмінними, за його словами, залишаються вже не перший рік щоденні численні артилерійські обстріли по всій лінії бойових дій.

У ворога немає гострої нестачі боєприпасів для артилерії, а для коригування її вогню та роботи ДРГ використовують безпілотники. Вони мають широку лінійку дронів – від звичайних Mavic до спеціалізованих, військових. Також окупанти активно випробовують нові моделі безпілотників, зокрема, наземних для атаки, для ведення розвідки,

– підкреслив речник Легіону Свободи.

Однак всі потуги росіян, за його словами, не дають їм суттєвого результату. Вони за останні два тижні не зуміли посунути сіру зону у наш бік, що раніше, на жаль, їм вдавалося. Так, ініціатива на їхньому боці, але українські сили тримають активну динамічну оборону.

Росіяни продовжують застосовувати свою тактику малих піхотних груп, які складаються із зеків та важкохворих. Їхнє завдання – добігти до якоїсь позиції, зав'язати стрілецький бій, виявити нашу вогневу точку і героїчно загинути в цьому стрілецькому бою,

– пояснив Костянтин Денисов.

Після цього, як зауважив він, по виявленій вогневій точці вже летить російська артилерія і авіація. Цю тактику окупанти притягнули з Авдіївки з 2024 року. Вона дала їм результати, так само як і удари авіацією

Також вони намагалися на різних драндулетах – мопедах, мотоциклах, квадроциклах, багах та іншій техніці штурмувати. Їх вибивали, зокрема, дронами. Потім росіяни намагалися на цей транспорт ставити напівдопотопні РЕБи. Відповідно зараз техніку вони більше жаліють ніж людей,

– резюмував речник Легіону Свободи.

Зазначимо, що голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко пояснив, чому росіянам буде важко наступати на Покровськ та проводити в місті бойові дії. За його словами, довкола Покровська окупанти, активно наступаючи, втратили понад 150 тисяч особового складу. За умови початку боїв у місті, загиблих та поранених буде ще більше.