И Украина, и Россия добились продвижения на фронте: обновленный отчет и карты ISW

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 20 августа. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Об этом сообщает ISW. Как изменилась ситуация на фронте Российские войска недавно продвинулись на севере Сумской области . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 19 августа, свидетельствуют о продвижении на юге и вблизи Покровки.

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 19 августа, свидетельствуют о продвижении на юге и вблизи Покровки. Оккупанты продолжали наступательные операции на севере Харьковской области 19 и 20 августа, но не продвинулись вперед, поскольку украинские войска контратаковали. Российский милблогер 20 августа заявил, что ВСУ контратаковали вблизи Терновой.

19 и 20 августа, но не продвинулись вперед, поскольку украинские войска контратаковали. Российский милблогер 20 августа заявил, что ВСУ контратаковали вблизи Терновой. Сообщается, что российские войска усиливают удары в Купянском направлении , вероятно, готовясь к предстоящим наземным атакам. Российские войска провели атаки на Боровском и Купянском направлениях 20 августа, а украинские – контратаковали к северу от Купянска, но ISW не обнаружила доказательств продвижения российских войск. Есть данные, что российские группы инфильтрации действуют в Чернещине, Новоегоровке, Новосергиевке и Дружелюбке (все к юго-востоку от Боровой).

, вероятно, готовясь к предстоящим наземным атакам. Российские войска провели атаки на Боровском и Купянском направлениях 20 августа, а украинские – контратаковали к северу от Купянска, но ISW не обнаружила доказательств продвижения российских войск. Есть данные, что российские группы инфильтрации действуют в Чернещине, Новоегоровке, Новосергиевке и Дружелюбке (все к юго-востоку от Боровой). Россия продолжает использовать видеозаписи, созданные с помощью искусственного интеллекта, для распространения ложных заявлений о продвижении. В частности, для преувеличения продвижения на Боровском направлении. Как изменилась ситуация на фронте / Карты ISW Российские войска продолжали безуспешные наступательные операции на Славянском направлении и в тактическом районе Константиновка – Дружковка .

. Украинские войска недавно продвинулись к югу от Доброполья . Геолокационные кадры, опубликованные 20 августа, указывают на то, что ВСУ недавно добились успехов в Водянском.

. Геолокационные кадры, опубликованные 20 августа, указывают на то, что ВСУ недавно добились успехов в Водянском. Российские войска недавно продвинулись к юго-западу от Покровска , а именно в северо-западную часть Удачного. Они продолжали ограниченные наступательные операции в направлении Новопавловки и Александровки 19 и 20 августа, но успехов не добились.

, а именно в северо-западную часть Удачного. Они продолжали ограниченные наступательные операции в направлении Новопавловки и Александровки 19 и 20 августа, но успехов не добились. Российские войска продолжали наступательные операции в направлении Гуляйполя и в западной части Запорожской области 19 и 20 августа, но не продвинулись вперед.

в западной части и 20 августа, но не продвинулись вперед. Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 20 августа. Напомним, что командир роты 2-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Олег с позывным "Святой" сообщил, что российские войска стремятся охватить Константиновку в Донецкой области с двух флангов. Оккупанты пытаются проникнуть небольшими группами через зеленые насаждения и естественные укрытия, однако украинские воины своевременно их уничтожают.