Россия активно штурмует Покровское, Торецкое и Курское направления: сводка Генштаба 21 марта

С начала суток 21 марта на фронте зафиксировано 124 боевых столкновения. Россия осуществила один ракетный и 60 авиационных ударов, использовав для этого одну ракету и 86 КАБов.

Также враг запустил 1038 дронов-камикадзе и совершил 4895 обстрелов населенных пунктов и позиций ВСУ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб. Смотрите также Россиянам удалось форсировать Оскол: в ВСУ рассказали, как враг смог пройти реку Какая ситуация на фронте На Харьковском направлении Россия осуществила 6 попыток прорвать оборону ВСУ возле населенного пункта Волчанск.

Россия осуществила 6 попыток прорвать оборону ВСУ возле населенного пункта Волчанск. Также 6 атак отразили наши воины на Купянском направлении у Голубовки, Кругляковки, Загрызово и Песчаного. Сейчас продолжается еще одно боестолкновение.

у Голубовки, Кругляковки, Загрызово и Песчаного. Сейчас продолжается еще одно боестолкновение. 20 российских атак ВСУ отбили вблизи населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новое, Зеленая Долина, Ямполовка, Торское и Ивановка на Лиманском направлении . До сих пор продолжаются 6 боестолкновений.

. До сих пор продолжаются 6 боестолкновений. На Северском направлении оккупанты совершили 4 наступательные действия возле Белогоровки и Ивано-Дарьевки. До сих пор продолжаются 2 боя.

оккупанты совершили 4 наступательные действия возле Белогоровки и Ивано-Дарьевки. До сих пор продолжаются 2 боя. На Краматорском направлении ВСУ отбили 3 вражеские попытки продвинуться вперед у Часового Яра, Андреевки и в направлении Предтечино. Там продолжается одно боестолкновение.

ВСУ отбили 3 вражеские попытки продвинуться вперед у Часового Яра, Андреевки и в направлении Предтечино. Там продолжается одно боестолкновение. На Торецком направлении россияне штурмовали позиции ВСУ 18 раз у Дачного, Дружбы, Дилиевки и Торецка. Все штурмы отбиты.

россияне штурмовали позиции ВСУ 18 раз у Дачного, Дружбы, Дилиевки и Торецка. Все штурмы отбиты. Также интенсивно атакует Россия на Покровском направлении . Там было зафиксировано 30 наступательных действий. Наибольшую активность враг проявил у населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Преображенка, Богдановка, и Андреевка. До сих пор продолжаются 3 боестолкновения.

. Там было зафиксировано 30 наступательных действий. Наибольшую активность враг проявил у населенных пунктов Зеленое Поле, Елизаветовка, Лисовка, Удачное, Преображенка, Богдановка, и Андреевка. До сих пор продолжаются 3 боестолкновения. На Новопавловском направлении ВСУ отбили 8 вражеских атак в направлении Константинополя, Днепроэнергии и Разлива. 2 атаки украинские воины до сих пор отражают.

ВСУ отбили 8 вражеских атак в направлении Константинополя, Днепроэнергии и Разлива. 2 атаки украинские воины до сих пор отражают. На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 2 российские атаки у Новоселки и Привольного.

Силы обороны отбили 2 российские атаки у Новоселки и Привольного. На Ореховском направлении враг активных наступательных действий не проводил.

враг активных наступательных действий не проводил. На Приднепровском направлении Россия один раз безуспешно пыталась атаковать позиции ВСУ.

Россия один раз безуспешно пыталась атаковать позиции ВСУ. На Курском направлении Силы обороны сейчас отражают 5 атак врага. Всего там было зафиксировано 23 боестолкновения.

Силы обороны сейчас отражают 5 атак врага. Всего там было зафиксировано 23 боестолкновения. На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.