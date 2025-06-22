К сожалению, у России было продвижение. В то же время Украина также имела успех на одном из направлений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.
23 июня, 03:07
И Россия, и Украина имеют продвижение на фронте: обзор и карты ISW за 22 июня
Основні тези
- Российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении, вероятно, захватив населенные пункты Комар и Перестройка.
- ВСУ продвинулись на севере Сумской области.
В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте 21 –22 июня. Аналитики также обновили карты боевых действий.
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Какая ситуация на фронте
- 22 июня российские войска провели наступательные операции в Курской области, но продвижений не зафиксировано.
- Ни Украина, ни Россия не сообщали о наземной активности в северо-западной части Белгородской области.
- ВСУ недавно продвинулись на севере Сумской области, а именно к югу от Андреевки. Российские войска атаковали вблизи Андреевки, Кондратовки, Яблоновки, Юнаковки и Садков 21 и 22 июня.
- 22 июня российские войска продолжили наступательные операции на севере Харьковской области, продвижения вперед нет. Россияне атаковали в направлении Липцов и вблизи Волчанска.
- Оккупанты также продолжили наступательные операции на Купянском направлении вблизи Каменки, Красного Первого, Строевки, Фиголевки, Довгенького, Голубовки, Степной Новоселовки, но не продвинулись вперед.
- 22 июня российские войска продолжили наступательные операции на Изюмском направлении, в частности, на северо-восток от Боровой вблизи Загрызово и Зеленого Гая и на юго-восток от Боровой вблизи Грековки и в направлении Чернещины. Ни одного подтвержденного продвижения нет.
- Россия также наступала на Лиманском направлении вблизи Редкодуба, Карповки, Нового Мира, Зеленой Долины, в направлении Ольговки, вблизи Ямполовки и Торского, но не продвинулась.
- Россияне продолжили наступательные операции и на Северском направлении вблизи Григорьевки, в направлении Серебрянки, вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, но не продвинулись.
- 22 июня оккупанты продолжили наступательные операции на Часовярском направлении вблизи самого Часового Яра, Курдюмовки, Озаряновки, в направлении Белой Горы, вблизи Ступочек, Предтечиного, но также не достигли успеха.
- 22 июня враг продолжил наступательные операции на Торецком направлении, но подтвержденного продвижения не достигли. Атаки осуществлялись у самого Торецка, Дилиевки, Русиного Яра, Александро-Калинового, Полтавки, в направлении Яблоновки, Щербиновки, вблизи Леонидовки и Новой Полтавки.
- Российские войска вели наступательные операции и на Покровском направлении 22 июня, но не продвинулись вперед. Они атаковали в направлении самого Покровска, вблизи Малиновки, Мирного, Миролюбовки, Шевченко Первого, в направлении Шахова, вблизи Луча, в направлении Мирнограда, вблизи Лисовки, Даченского, Удачного, Шевченко и Звирово.
- Российские войска недавно продвинулись на Новопавловском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 22 июня, свидетельствуют о том, что есть продвижение в Комаре и Перестроении. Вероятно, оккупанты захватили эти населенные пункты. Также дополнительные геолокационные кадры указывают на то, что российские войска продвинулись на север от Новосергиевки. Наступательные операции продолжались вблизи Новопавловки, Новосергиевки, Муравки, Котляровки, Орехового, Зеленого Кута, Алексеевки, Зирки, Ялки, Поддубного и в направлении Мирного.
Какая ситуация на фронте / Карты ISW
- Российские войска продолжали наступательные операции на Великоновоселковском направлении вблизи Шевченко, Свободного Поля, в направлении Малиевки, Камышевахи, вблизи Новополя, но не продвинулись.
- 22 июня ни украинские, ни российские источники не сообщали о наземной активности на Гуляйпольском направлении.
- 21 июня россияне провели ограниченные наступательные операции на западе Запорожской области, но не продвинулись вперед.
- 21 и 22 июня российские войска атаковали на Ореховском направлении вблизи Каменского и в направлении Новоандреевки.
- Россия также провела ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении, но безуспешно.