Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

  • Лиманское направление

Одним из важнейших событий остается ситуация вблизи Лимана. Украинские военные продолжают контратаки, в частности в направлении Ямполя и реки Жеребец.

ISW ранее сообщал, что в ходе операции "Вивальди" украинские силы освободили значительную часть территории к северу от Лимана и ликвидировали российский выступ в этом районе. По оценке института, это существенно нарушило российский план по широкому окружению "крепостного пояса" с севера.

По состоянию на 23 сентября российские силы пытаются стабилизировать ситуацию, в частности перебрасывая резервы на Лиманское направление. В то же время они признают, что украинские атаки и преимущество в применении дронов затрудняют закрепление российских подразделений.

  • Доброполье

Еще одним важным участком остается район Доброполья. Российские войска продолжают использовать тактику инфильтрации, пытаясь проникать небольшими группами и закрепляться вблизи украинских позиций.

Россияне недавно продвинулись к югу от Доброполья. Украинские военные также сообщали, что российское командование может готовиться к более активному использованию бронетехники осенью, однако украинская разведка и дроны затрудняют накопление техники.

В то же время российские заявления о якобы окружении Доброполья ISW назвал не имеющими подтверждения. Институт не обнаружил доказательств полного окружения города.

  • Константиновское направление

Российские войска также продолжают оказывать давление на Константиновском направлении. Ранее россияне продвинулись в центральной части Константиновки, после чего украинские силы наносили удары по российским позициям в центральной, западной и северо-западной частях города.

Оккупанты при этом активно используют инфильтрацию небольшими группами. Украинские военные также сообщают об усилении российских ударов по логистике с помощью дронов, артиллерии и управляемых авиабомб.

  • Сумская область

На севере Сумской области российские войска продолжают наступательные операции и используют тактику инфильтрации. По словам украинских военных, россияне пытаются продвигаться небольшими группами, однако плотность украинских дронов существенно затрудняет такие действия.

  • Юг

На юге ситуация отличается от ряда участков Донецкой области. Украинские войска недавно продвинулись на юг и юго-восток от Новопавловки, а также на юго-восток от Александровки.

По данным украинского военного обозревателя Константина Машовца, украинские силы освободили Шевченко, продвинулись в направлении Бурлатского и к северу от Вольного Поля. Также ВСУ достигли северной части Павловки на восточном берегу реки Янчур.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Напомним, операция "Вивальди" стала ощутимым ударом для российских оккупационных сил, ведь на фоне заявлений Кремля о намерениях захватить весь Донбасс россияне столкнулись с потерей территорий.

В то же время она до сих пор продолжается. Военный аналитик Иван Тимочко в комментарии 24 Канала подчеркнул , что сейчас важно соблюдать информационное молчание и не раскрывать излишних подробностей о боевых действиях на этом участке фронта.