Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Какова ситуация на фронте?

Лиманское направление

Одним из важнейших событий остается ситуация вблизи Лимана. Украинские военные продолжают контратаки, в частности в направлении Ямполя и реки Жеребец.

ISW ранее сообщал, что в ходе операции "Вивальди" украинские силы освободили значительную часть территории к северу от Лимана и ликвидировали российский выступ в этом районе. По оценке института, это существенно нарушило российский план по широкому окружению "крепостного пояса" с севера.

По состоянию на 23 сентября российские силы пытаются стабилизировать ситуацию, в частности перебрасывая резервы на Лиманское направление. В то же время они признают, что украинские атаки и преимущество в применении дронов затрудняют закрепление российских подразделений.

Доброполье

Еще одним важным участком остается район Доброполья. Российские войска продолжают использовать тактику инфильтрации, пытаясь проникать небольшими группами и закрепляться вблизи украинских позиций.

Россияне недавно продвинулись к югу от Доброполья. Украинские военные также сообщали, что российское командование может готовиться к более активному использованию бронетехники осенью, однако украинская разведка и дроны затрудняют накопление техники.

В то же время российские заявления о якобы окружении Доброполья ISW назвал не имеющими подтверждения. Институт не обнаружил доказательств полного окружения города.

Константиновское направление

Российские войска также продолжают оказывать давление на Константиновском направлении. Ранее россияне продвинулись в центральной части Константиновки, после чего украинские силы наносили удары по российским позициям в центральной, западной и северо-западной частях города.

Оккупанты при этом активно используют инфильтрацию небольшими группами. Украинские военные также сообщают об усилении российских ударов по логистике с помощью дронов, артиллерии и управляемых авиабомб.

Сумская область

На севере Сумской области российские войска продолжают наступательные операции и используют тактику инфильтрации. По словам украинских военных, россияне пытаются продвигаться небольшими группами, однако плотность украинских дронов существенно затрудняет такие действия.

Юг

На юге ситуация отличается от ряда участков Донецкой области. Украинские войска недавно продвинулись на юг и юго-восток от Новопавловки, а также на юго-восток от Александровки.

По данным украинского военного обозревателя Константина Машовца, украинские силы освободили Шевченко, продвинулись в направлении Бурлатского и к северу от Вольного Поля. Также ВСУ достигли северной части Павловки на восточном берегу реки Янчур.

Ситуация на фронте / Карты ISW

Напомним, операция "Вивальди" стала ощутимым ударом для российских оккупационных сил, ведь на фоне заявлений Кремля о намерениях захватить весь Донбасс россияне столкнулись с потерей территорий.

В то же время она до сих пор продолжается. Военный аналитик Иван Тимочко в комментарии 24 Канала подчеркнул , что сейчас важно соблюдать информационное молчание и не раскрывать излишних подробностей о боевых действиях на этом участке фронта.