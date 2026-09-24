Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Яка ситуація на фронті?

Лиманський напрямок

Однією з найважливіших подій залишається ситуація поблизу Лимана. Українські військові продовжують контратаки, зокрема у напрямку Ямполя та річки Жеребець.

ISW раніше повідомляв, що під час операції "Вівальді" українські сили звільнили значну частину території на північ від Лимана та ліквідували російський виступ у цьому районі. За оцінкою інституту, це суттєво порушило російський план щодо широкого оточення "фортечного поясу" з півночі.

Станом на 23 вересня російські сили намагаються стабілізувати ситуацію, зокрема перекидаючи резерви до Лиманського напрямку. Водночас вони визнають, що українські атаки та перевага у застосуванні дронів ускладнюють закріплення російських підрозділів.

Добропілля

Ще однією важливою ділянкою залишається район Добропілля. Російські війська продовжують використовувати тактику інфільтрації, намагаючись проникати невеликими групами та закріплюватися поблизу українських позицій.

Росіяни нещодавно просунулися на південь від Добропілля. Українські військові також повідомляли, що російське командування може готуватися до активнішого використання бронетехніки восени, однак українська розвідка та дрони ускладнюють накопичення техніки.

Водночас російські заяви про нібито оточення Добропілля ISW називав такими, що не мають підтвердження. Інститут не спостерігав доказів повного оточення міста.

Костянтинівський напрямок

Російські війська також продовжують тиснути на Костянтинівському напрямку. Росіяни раніше просунулися в центральній частині Костянтинівки, після чого українські сили завдавали ударів по російських позиціях у центральній, західній та північно-західній частинах міста.

Окупанти при цьому активно використовують інфільтрацію малими групами. Українські військові також повідомляють про посилення російських ударів по логістиці за допомогою дронів, артилерії та керованих авіабомб.

Сумщина

На півночі Сумської області російські війська продовжують наступальні операції та використовують тактику інфільтрації. За словами українських військових, росіяни намагаються просуватися невеликими групами, однак щільність українських дронів суттєво ускладнює такі дії.

Південь

На півдні ситуація відрізняється від низки ділянок Донеччини. Українські війська нещодавно просунулися на південь та південний схід від Новопавлівки, а також на південний схід від Олександрівки.

За даними українського військового оглядача Костянтина Машовця, українські сили звільнили Шевченко, просунулися в напрямку Бурлатського та на північ від Вільного Поля. Також ЗСУ досягли північної частини Павлівки на східному березі річки Янчур.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Нагадаємо, операція "Вівальді" стала відчутним ударом для російських окупаційних сил, адже на тлі заяв Кремля про наміри захопити весь Донбас росіяни зіткнулися з втратою територій.

Водночас вона досі триває. Військовий аналітик Іван Тимочко у коментарі 24 Каналу наголосив, що наразі важливо дотримуватися інформаційної тиші та не розкривати надмірних деталей щодо бойових дій на цій ділянці фронту.