У Украины несколько прорывов на фронте: отчет и карты ISW

В Институте изучения войны был опубликован отчет о ситуации на фронте по состоянию на 25 августа. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Об этом сообщает ISW. Какова ситуация на фронте 24 и 25 августа российские войска продолжали наступательные операции на севере Сумской области , но не добились подтвержденного продвижения, поскольку украинские войска недавно продвинулись или удерживали позиции в этом районе.

, но не добились подтвержденного продвижения, поскольку украинские войска недавно продвинулись или удерживали позиции в этом районе. Оккупанты продолжали наступательные операции на севере Харьковской области и в направлении Великого Бурлука , но также не добились подтвержденного продвижения.

в направлении , но также не добились подтвержденного продвижения. Украинские войска недавно продвинулись к северу от Купянска . Украинский штурмовой полк 25 августа сообщил о освобождении Западного, а также о продвижении к юго-западу от Двуречной.

. Украинский штурмовой полк 25 августа сообщил о освобождении Западного, а также о продвижении к юго-западу от Двуречной. ВСУ также недавно продвинулись в направлении Боровой. Согласно геолокационным видеозаписям, опубликованным 18 августа, российские войска нанесли удар по позициям украинской артиллерии к северо-востоку от Нового, что свидетельствует о том, что украинские войска, вероятно, восстановили контроль над Катериновкой и Новым, продвинулись в районе Новомихайловки и удерживают контроль над Новым Миром. Как изменилась ситуация на фронте / Карты ISW Российские войска продолжали наступательные операции к северу от Лимана и к востоку от Славянска 24 и 25 августа, но не добились подтвержденного прогресса; аналогичная ситуация наблюдается в тактических районах Константиновка-Дружковка и Доброполье.

к востоку от и 25 августа, но не добились подтвержденного прогресса; аналогичная ситуация наблюдается в тактических районах Оккупанты вели наступательные операции в направлении Покровска , Новопавловки и Александровки , но также безрезультатно.

, , но также безрезультатно. Аналогичная ситуация наблюдалась и на Гуляйпольском направлении , и на западе Запорожской области .

, и на . Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении 25 августа. Напомним, что накануне аналитики ISW также сообщали, что украинские военные недавно продвинулись вблизи Лимана, Гуляйполя и Орехова. В свою очередь, российские войска не смогли подтвердить значительных успехов на большинстве участков фронта.