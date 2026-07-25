Контратаки ВСУ в Сумской области и разгром оккупантов под Добропольем: обзор фронта от ISW

Российские войска продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях фронта, однако существенных успехов не добились. В то же время украинские защитники не только сдерживают атаки, но и наносят удары по живой силе, технике и логистике оккупантов.

Об этом говорится в новом аналитическом отчете ISW .

Какая ситуация на фронте?

По данным аналитиков, российские войска продолжали атаки на севере Сумской области , однако не смогли продвинуться. В то же время, украинские военные провели контратаки вблизи Новой Сечи, Могрицы и Кондратовки.

На Харьковском направлении кафиры также безуспешно атаковали севернее и севернее востока от Харькова. Несмотря на заявления Минобороны России о захвате отдельных населенных пунктов, независимого подтверждения этим утверждением нет.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия на Славянске, Доброполье, Покровске, Новопавловке и Александровке, однако подтвержденных успехов не добились.

Особенно значительные потери кафиры понесли во время механизированного штурма в районе Доброполье . Украинские военные уничтожили девять российских танков, две боевые бронированные машины, три реактивных системы залпового огня "Град" и личный состав противника.

По информации украинских военных, в Покровском направлении российские командиры все чаще теряют контроль над штурмовыми подразделениями, а также пытаются перехватывать украинские беспилотники, которые доставляют обеспечение на передовые позиции.

В Запорожской области российские войска продолжали наступательные действия, однако подтвержденных успехов тоже не имели. В Херсонской области за сутки наземных боевых действий не зафиксировали.

Ситуация на самых горячих направлениях фронта / ISW

Напомним, Украина располагает данными разведки, что Россия готовит на осень новую масштабную волну мобилизации . Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отметив, что, несмотря на большие потери на фронте, Владимир Путин планирует расширять войну и наращивать количество штурмов.

По словам главы государства, Украина должна реагировать на эти планы комплексно – укреплять оборону на фронте, усиливать санкционное давление, развивать дальнобойные возможности и активизировать дипломатическую работу с международными партнерами.