Россия нанесла удары практически по всей линии фронта: отчет и обновленные карты ISW

Какова ситуация на фронте?

24 и 25 июня российские войска продолжали наступательные операции на севере Сумской области , но не добились подтвержденного прогресса.

, но не добились подтвержденного прогресса. Наступательные операции велись и к северу и северо-востоку от Харькова , но безрезультатно.

, но безрезультатно. Оккупанты продолжали ограниченную наземную активность в направлении Великого Бурлука , но также не продвинулись.

, но также не продвинулись. Безуспешными оказались наступательные операции противника и на Купянском направлении 24 и 25 июня.

24 и 25 июня. Российские войска продолжали ограниченную наступательную активность в направлении Боровой и также не добились успехов.

и также не добились успехов. Оккупанты вели наступательные операции на Славянском направлении , но не продвинулись вперёд.

, но не продвинулись вперёд. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 25 июня, показывают, как российские войска наносят удары по украинским позициям на юге Лимана, в районах, где они удерживали свои позиции. Оккупанты активно используют ударные беспилотники для нанесения ударов по украинской логистике, но испытывают трудности с продвижением в направлении Лимана. Ситуация на этом направлении остается стабильной, и российские войска не достигают тактических успехов.

Ситуация на фронте / Карты ISW



Россияне недавно провели операцию по проникновению в тактический район Константиновка – Дружковка . Геолокационные кадры, опубликованные 17 июня, показывают, что украинские войска наносят удар по российским позициям в Константиновке после того, что, по оценкам ISW, было российской инфильтрационной операцией.

. Геолокационные кадры, опубликованные 17 июня, показывают, что украинские войска наносят удар по российским позициям в Константиновке после того, что, по оценкам ISW, было российской инфильтрационной операцией. Российские войска продолжают попытки продвижения к Доброполью с позиций к северу от Покровска. Они пытаются продвигаться к Доброполью с двух флангов — из Гришина и из Родинского и Белицкого.

позиций к северу от Покровска. Они пытаются продвигаться к Доброполью с двух флангов — из Гришина и из Родинского и Белицкого. Россия продолжила наступательные операции на Покровском направлении 25 июня, но не добилась подтвержденного прогресса. Украинские войска перекрывают российское логистическое обеспечение и связь на этом участке фронта.

25 июня, но не добилась подтвержденного прогресса. Украинские войска перекрывают российское логистическое обеспечение и связь на этом участке фронта. Враг проводил безуспешные ограниченные наступательные операции на Новопавловском направлении 24 и 25 июня.

и 25 июня. Недавно российские войска провели операцию по проникновению на Александровском направлении . Геолокационные кадры, опубликованные 25 июня, показывают, как украинские войска наносят удар по российским позициям в Терновом после того, что, по оценке ISW, было российской операцией по проникновению. Оккупанты пытаются вернуть ранее удерживаемые позиции на этом направлении, поскольку украинские удары по логистическому обеспечению ограничивают российские наступательные возможности.

. Геолокационные кадры, опубликованные 25 июня, показывают, как украинские войска наносят удар по российским позициям в Терновом после того, что, по оценке ISW, было российской операцией по проникновению. Оккупанты пытаются вернуть ранее удерживаемые позиции на этом направлении, поскольку украинские удары по логистическому обеспечению ограничивают российские наступательные возможности. 25 июня российская армия продолжила наступательные операции на Гуляйпольском направлении , но не продвинулась вперед. В то же время интенсивность наступления на этом участке фронта уменьшилась, оккупанты перегруппировываются и планируют возобновить наступательные действия.

, но не продвинулась вперед. В то же время интенсивность наступления на этом участке фронта уменьшилась, оккупанты перегруппировываются и планируют возобновить наступательные действия. Враг продолжил ограниченные наступательные операции на западе Запорожской области 25 июня, но не продвинулся вперёд.

25 июня, но не продвинулся вперёд. 25 июня ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземной активности на Херсонском направлении.

Напомним, что ВСУ активизировали свои удары по российским войскам, в частности в Николаевской области.

В частности, на Кинбурнском полуострове украинские бойцы установили сине-желтый флаг. Результативные действия Сил обороны Юга все-таки заставили россиян отступить со своих позиций.