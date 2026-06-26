Росія атакувала майже по всій лінії фронту: звіт та оновлені карти ISW

Яка ситуація на фронті?

24 та 25 червня російські війська продовжували наступальні операції на півночі Сумської області , але не досягли підтвердженого прогресу.

, але не досягли підтвердженого прогресу. Наступальні операції велися й на північ та північний схід від Харкова , але безуспішно.

, але безуспішно. Окупанти продовжували обмежену наземну активність у напрямку Великого Бурлука , і теж не просунулися.

, і теж не просунулися. Були безуспішні наступальні операції ворога й на Куп'янському напрямку 24 та 25 червня.

24 та 25 червня. Російські війська продовжували обмежену наступальну активність на напрямку Борової і теж не мали успіхів.

і теж не мали успіхів. Окупанти вели наступальні операції на Слов'янському напрямку , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 25 червня, показують, як російські війська завдають ударів по українських позиціях на півдні Лимана, в районах, де вони утримували свої позиції. Окупанти активно використовують ударні безпілотники для удару по українській логістиці, але мають труднощі з просуванням у напрямку Лимана. Ситуація на цьому напрямку залишається стабільною, і російські війська не досягають тактичних успіхів.

Ситуація на фронті / Карти ISW



Росіяни нещодавно провели місію з інфільтрації в тактичному районі Костянтинівка – Дружківка . Геолокаційні кадри, опубліковані 17 червня, показують, що українські війська завдають удару по російських позиціях у Костянтинівці після того, що, за оцінками ISW, було російською місією з інфільтрації.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 17 червня, показують, що українські війська завдають удару по російських позиціях у Костянтинівці після того, що, за оцінками ISW, було російською місією з інфільтрації. Російські війська продовжують спроби просування до Добропілля з позицій на північ від Покровська. Вони намагаються просуватися до Добропілля з двох флангів – з Гришина та з Родинського і Білицького.

з позицій на північ від Покровська. Вони намагаються просуватися до Добропілля з двох флангів – з Гришина та з Родинського і Білицького. Росія продовжила наступальні операції на Покровському напрямку 25 червня, але не досягла підтвердженого прогресу. Українські війська перекривають російське логістичне забезпечення та зв'язок на цьому відтинку фронту.

25 червня, але не досягла підтвердженого прогресу. Українські війська перекривають російське логістичне забезпечення та зв'язок на цьому відтинку фронту. Ворог вів безуспішні обмежені наступальні операції на Новопавлівському напрямку 24 та 25 червня.

24 та 25 червня. Нещодавно російські війська провели місію з інфільтрації на Олександрівському напрямк у. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 червня, показують, як українські війська завдають удару по російських позиціях у Терновому після того, що, за оцінкою ISW, було російською місією інфільтрації. Окупанти намагаються повернути раніше утримувані позиції на цьому напрямку, оскільки українські удари по логістичному забезпеченню обмежують російські наступальні можливості.

у. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 червня, показують, як українські війська завдають удару по російських позиціях у Терновому після того, що, за оцінкою ISW, було російською місією інфільтрації. Окупанти намагаються повернути раніше утримувані позиції на цьому напрямку, оскільки українські удари по логістичному забезпеченню обмежують російські наступальні можливості. 25 червня російська армія продовжила наступальні операції на Гуляйпільському напрямку , але не просунулася вперед. Водночас інтенсивність наступу на цьому відтинку фронту зменшилася, окупанти перегруповуються та планують розпочати відновлені наступальні дії.

, але не просунулася вперед. Водночас інтенсивність наступу на цьому відтинку фронту зменшилася, окупанти перегруповуються та планують розпочати відновлені наступальні дії. Ворог продовжив обмежені наступальні операції на заході Запорізької області 25 червня, але не просунувся вперед.

25 червня, але не просунувся вперед. 25 червня ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, що ЗСУ активізували свої удари по російських військах, зокрема на Миколаївщині.

Зокрема, на Кінбурнському півостріві українські бійці встановили синьо-жовтий прапор. Результативні дії Сил оборони Півдня таки змусили росіян відступити зі своїх позицій.