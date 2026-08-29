ВСУ продвинулись возле Доброполья – имели ли успехи россияне: отчет и карты ISW

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 28 августа. Аналитики также обновили карты боевых действий.

Об этом сообщает ISW. Какова ситуация на фронте 27 и 28 августа российские войска продолжали наступательные операции на севере Сумской области , но не продвинулись вперед, поскольку украинские войска контратаковали в районе Садков.

, но не продвинулись вперед, поскольку украинские войска контратаковали в районе Садков. Оккупанты вели наступательные операции и на севере Харьковской области и в направлении Великого Бурлука 27 и 28 августа, но также не продвинулись вперед.

и в 27 и 28 августа, но также не продвинулись вперед. Российские войска продолжают ограниченные наступательные операции на Купянском направлении , поскольку украинские войска контратаковали вблизи Двуречной и Западного.

, поскольку украинские войска контратаковали вблизи Двуречной и Западного. Аналогично обстоит дело и на Боровском направлении , где ВСУ также провели контратаку. Связанный с Кремлем российский милблогер заявил 27 августа, что украинские войска захватили несколько опорных пунктов между Новым и Катериновкой и расширили спорную "серую зону" вблизи Ридкодуба.

, где ВСУ также провели контратаку. Связанный с Кремлем российский милблогер заявил 27 августа, что украинские войска захватили несколько опорных пунктов между Новым и Катериновкой и расширили спорную "серую зону" вблизи Ридкодуба. Российские источники все чаще признают эффективность украинских контратак на Лиманском направлении . Связанный с Кремлем милблогер заявил 28 августа, что украинские войска имеют инициативу на нескольких участках линии фронта и контратакуют к юго-востоку от Лимана, в частности к западу от реки Жеребец, вблизи Дибровы и Озерного, а также в направлении Ямполя. Милблогер также отметил, что неясно, присутствуют ли российские войска на восточном склоне Святогорска, и что есть доказательства активности Украины в этом районе. Кроме того, украинская армия может относительно свободно действовать в центре Лимана, что свидетельствует об отсутствии значительного присутствия россиян в городе.

. Связанный с Кремлем милблогер заявил 28 августа, что украинские войска имеют инициативу на нескольких участках линии фронта и контратакуют к юго-востоку от Лимана, в частности к западу от реки Жеребец, вблизи Дибровы и Озерного, а также в направлении Ямполя. Милблогер также отметил, что неясно, присутствуют ли российские войска на восточном склоне Святогорска, и что есть доказательства активности Украины в этом районе. Кроме того, украинская армия может относительно свободно действовать в центре Лимана, что свидетельствует об отсутствии значительного присутствия россиян в городе. Российские войска готовятся активизировать наступательные операции на Славянском направлении уже в сентябре. Офицер украинской бригады сообщил 28 августа, что российские войска развертывают недавно прошедший обучение личный состав в ближайших тыловых районах и пополняют личный состав, готовясь к активизации наступательных операций на этом направлении.

уже в сентябре. Офицер украинской бригады сообщил 28 августа, что российские войска развертывают недавно прошедший обучение личный состав в ближайших тыловых районах и пополняют личный состав, готовясь к активизации наступательных операций на этом направлении. Сообщается, что украинские войска достигают ограниченных тактических успехов в Константиновке и вблизи нее, потому что оккупанты снизили наземную активность в этом районе в краткосрочной перспективе. Кроме того, украинский солдат, действовавший на Константиновском направлении, сообщил 28 августа, что российские войска сократили количество миссий по инфильтрации в Константиновке, а также что украинские войска затормозили продвижение россиян и добились тактических успехов в некоторых неуказанных районах. Он сообщил, что украинские войска очистили районы Алексеево-Дружковки и Осиково от российских разведчиков.

вблизи нее, потому что оккупанты снизили наземную активность в этом районе в краткосрочной перспективе. Кроме того, украинский солдат, действовавший на Константиновском направлении, сообщил 28 августа, что российские войска сократили количество миссий по инфильтрации в Константиновке, а также что украинские войска затормозили продвижение россиян и добились тактических успехов в некоторых неуказанных районах. Он сообщил, что украинские войска очистили районы Алексеево-Дружковки и Осиково от российских разведчиков. ВСУ недавно продвинулись или удерживали позиции к северо-востоку и юго-востоку от Доброполья. Согласно геолокационным видеозаписям, опубликованным 27 августа, российские войска недавно нанесли удары по украинским позициям в восточной Ганновке и восточной Черниговке, что свидетельствует о том, что украинские войска удерживают позиции в этих районах вопреки предыдущим заявлениям России. Ситуация на фронте / Карты ISW Российские войска продолжали наступательные операции на Покровском и Новопавловском направлениях 27 и 28 августа, но не продвигались вперед.

27 и 28 августа, но не продвигались вперед. Они продолжали ограниченную наземную активность к северо-востоку и юго-востоку от Александровки , но также не продвинулись вперед, поскольку украинские войска контратаковали вблизи Комара.

, но также не продвинулись вперед, поскольку украинские войска контратаковали вблизи Комара. Российские войска продолжали ограниченные наступательные операции к северо-западу от Гуляйполя 27 и 28 августа, но не продвинулись вперед.

и 28 августа, но не продвинулись вперед. Оккупанты недавно провели операции по проникновению на западе Запорожской области , поскольку украинские войска либо продвигались, либо удерживали позиции на юго-востоке Орехова.

, поскольку украинские войска либо продвигались, либо удерживали позиции на юго-востоке Орехова. Российские войска вели ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении 27 и 28 августа, но не продвинулись. Напомним, что накануне аналитики сообщали, что Россия продвинулась в Сумской области и в Константиновке, а Украина на некоторых направлениях контратаковала и смогла продвинуться к юго-востоку от Боровой.