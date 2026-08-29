Про це повідомляє ISW.

Яка ситуація на фронті

27 та 28 серпня російські війська продовжували наступальні операції на півночі Сумської області , але не просунулися вперед, оскільки українські війська контратакували поблизу Садків.

, але не просунулися вперед, оскільки українські війська контратакували поблизу Садків. Окупанти вели наступальні операції й на півночі Харківської області та на напрямку Великого Бурлука 27 та 28 серпня, але теж не просунулися вперед.

та на 27 та 28 серпня, але теж не просунулися вперед. Російські війська продовжують обмежені наступальні операції на Куп'янському напрямку , оскільки українські війська контратакували поблизу Дворічної та Західного.

, оскільки українські війська контратакували поблизу Дворічної та Західного. Аналогічно на Борівському напрямку , там ЗСУ контратакували. Пов'язаний з Кремлем російський мілблогер заявив 27 серпня, що українські війська захопили кілька опорних пунктів між Нове та Катеринівкою та розширили спірну "сіру зону" поблизу Рідкодуба.

, там ЗСУ контратакували. Пов'язаний з Кремлем російський мілблогер заявив 27 серпня, що українські війська захопили кілька опорних пунктів між Нове та Катеринівкою та розширили спірну "сіру зону" поблизу Рідкодуба. Російські джерела все частіше визнають ефективність українських контратак на Лиманському напрямку . Пов'язаний з Кремлем мілблогер заявив 28 серпня, що українські війська мають ініціативу на кількох ділянках лінії фронту та контратакують на південний схід від Лимана, зокрема на захід від річки Жеребець, поблизу Діброви та Озерного, а також у напрямку Ямполя. Мілблогер також зазначив, що незрозуміло, чи присутні російські війська на східному схилі Святогірська, і що є докази активності України в цьому районі. Також українська армія може відносно вільно діяти в центрі Лимана, що свідчить про відсутність значної присутності росіян у місті.

. Пов'язаний з Кремлем мілблогер заявив 28 серпня, що українські війська мають ініціативу на кількох ділянках лінії фронту та контратакують на південний схід від Лимана, зокрема на захід від річки Жеребець, поблизу Діброви та Озерного, а також у напрямку Ямполя. Мілблогер також зазначив, що незрозуміло, чи присутні російські війська на східному схилі Святогірська, і що є докази активності України в цьому районі. Також українська армія може відносно вільно діяти в центрі Лимана, що свідчить про відсутність значної присутності росіян у місті. Російські війська готуються активізувати наступальні операції на Слов'янському напрямку вже у вересні. Офіцер української бригади повідомив 28 серпня, що російські війська розгортають нещодавно навчений особовий склад у ближніх тилових районах та поповнюють особовий склад, готуючись до активізації наступальних операцій на цьому напрямку.

вже у вересні. Офіцер української бригади повідомив 28 серпня, що російські війська розгортають нещодавно навчений особовий склад у ближніх тилових районах та поповнюють особовий склад, готуючись до активізації наступальних операцій на цьому напрямку. Повідомляється, що українські війська досягають обмежених тактичних успіхів у Костянтинівці та поблизу неї, оскільки окупанти зменшили наземну активність у цьому районі в короткостроковій перспективі. Окрім того, український солдат, який діяв на Костянтинівському напрямку, повідомив 28 серпня, що російські війська зменшили кількість місій з інфільтрації в Костянтинівці, а також що українські війська загальмували просування росіян та досягли тактичних успіхів у деяких невказаних районах. Він повідомив, що українські війська очистили райони Олексієво-Дружківки та Осикового від російських розвідників.

та поблизу неї, оскільки окупанти зменшили наземну активність у цьому районі в короткостроковій перспективі. Окрім того, український солдат, який діяв на Костянтинівському напрямку, повідомив 28 серпня, що російські війська зменшили кількість місій з інфільтрації в Костянтинівці, а також що українські війська загальмували просування росіян та досягли тактичних успіхів у деяких невказаних районах. Він повідомив, що українські війська очистили райони Олексієво-Дружківки та Осикового від російських розвідників. ЗСУ нещодавно просунулися або утримували позиції на північний схід та південний схід від Добропілля. Згідно з геолокаційними відеозаписами, опублікованими 27 серпня, російські війська нещодавно завдали ударів по українських позиціях у східній Ганнівці та східній Чернігівці, що свідчить про те, що українські війська утримують позиції в цих районах всупереч попереднім заявам Росії.

Ситуація на фронті / Карти ISW

Російські війська продовжували наступальні операції на Покровському та Новопавлівському напрямках 27 та 28 серпня, але не просувалися вперед.

та 27 та 28 серпня, але не просувалися вперед. Вони продовжували обмежену наземну активність на північний схід та південний схід від Олександрівки , але теж не просунулися вперед, оскільки українські війська контратакували поблизу Комара.

, але теж не просунулися вперед, оскільки українські війська контратакували поблизу Комара. Російські війська продовжували обмежені наступальні операції на північний захід від Гуляйполя 27 та 28 серпня, але не просунулися вперед.

27 та 28 серпня, але не просунулися вперед. Окупанти нещодавно провели місії з інфільтрації на заході Запорізької області , оскільки українські війська або просувалися, або утримували позиції на південному сході Оріхова.

, оскільки українські війська або просувалися, або утримували позиції на південному сході Оріхова. Російські війська вели обмежені наступальні операції на Херсонському напрямку 27 та 28 серпня, але не просунулися.

Нагадаємо, що напередодні аналітики повідомляли, що Росія просунулася на Сумщині і в Костянтинівці, а Україна на деяких напрямках контратакувала і змогла просунутися на південний схід від Борової.