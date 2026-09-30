Об этом сообщает ISW.

Какова ситуация на фронте

Недавно российские войска провели операцию по проникновению к северо-западу от города Сумы. Согласно геолокированным кадрам, опубликованным 27 сентября, украинские силы нанесли удар по российской позиции к западу от Харьковки после того, как, по оценке ISW, там состоялась российская операция по проникновению.

Также недавно оккупанты провели операции по проникновению на севере Харьковской области . Согласно геолоцированным кадрам, опубликованным 28 сентября, украинские силы нанесли удар по занятому россиянами зданию в центре Токаревки. Этому предшествовала российская операция по проникновению, как оценивает ISW.

. Согласно геолоцированным кадрам, опубликованным 28 сентября, украинские силы нанесли удар по занятому россиянами зданию в центре Токаревки. Этому предшествовала российская операция по проникновению, как оценивает ISW. 27 и 28 сентября российские войска продолжали наступательные действия в направлении Великого Бурлука , однако не добились подтвержденного продвижения.

, однако не добились подтвержденного продвижения. Россияне продолжали наступательные действия и на Купянском направлении , но не продвинулись, поскольку украинские силы осуществили контратаку к юго-востоку от Купянска.

, но не продвинулись, поскольку украинские силы осуществили контратаку к юго-востоку от Купянска. Безуспешными оказались наступательные действия противника на направлении Боровой .

. 27 и 28 сентября Россия продолжала наступательные действия и на Лиманском тактическом направлении , но не продвинулась, поскольку украинские силы провели контратаку в этом районе. Российские военные блогеры утверждали, что ВСУ пытаются оттеснить российские войска за реку Жеребец.

, но не продвинулась, поскольку украинские силы провели контратаку в этом районе. Российские военные блогеры утверждали, что ВСУ пытаются оттеснить российские войска за реку Жеребец. Продолжались наступательные действия противника также к востоку от Славянска в направлении Николаевки, но оккупанты не продвинулись, поскольку украинские силы контратаковали в этом районе. Один из российских военных блогеров заявил, что ВСУ активно продвигаются в направлении Рай-Александровки (к юго-востоку от Николаевки), но еще не зачистили лес к северу от этого населенного пункта, откуда российские войска ведут наступление на Николаевку.

Как изменилась ситуация на фронте / ISW

Россияне признают присутствие украинских сил в районе Часового Яра . Связанный с Кремлем российский военный блогер 27 сентября заявил, что украинские силы продолжают проникать в город через Николаевку (расположенную непосредственно к западу от Часового Яра) и что сама Николаевка является спорной "серой зоной". Кроме того, недавно украинские силы продвинулись в юго-западной части Часового Яра; вероятно, российские войска не удерживают там сплошных позиций – ни в Николаевке, ни в Подольском (к западу от Николаевки).

. Связанный с Кремлем российский военный блогер 27 сентября заявил, что украинские силы продолжают проникать в город через Николаевку (расположенную непосредственно к западу от Часового Яра) и что сама Николаевка является спорной "серой зоной". Кроме того, недавно украинские силы продвинулись в юго-западной части Часового Яра; вероятно, российские войска не удерживают там сплошных позиций – ни в Николаевке, ни в Подольском (к западу от Николаевки). Вероятно, ВСУ выбили российские диверсионно-разведывательные группы с позиций к юго-западу от Дружковки . Украинские силы могли контратаковать, в частности, со стороны Райского в направлении Петровки и Торецкого.

. Украинские силы могли контратаковать, в частности, со стороны Райского в направлении Петровки и Торецкого. 27 и 28 сентября российские войска продолжали наступательные действия на тактическом направлении Доброполье , однако подтвержденного продвижения зафиксировано не было.

, однако подтвержденного продвижения зафиксировано не было. Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных боевых действиях на Новопавловском направлении 28 сентября.

сентября. Российские войска продолжали наступательные действия на Александровском направлении 27 и 28 сентября, но не продвинулись вперед из-за контратак украинских сил.

27 и 28 сентября, но не продвинулись вперед из-за контратак украинских сил. Аналогичная ситуация наблюдалась на Гуляйпольском направлении .

. Кроме того, украинские силы недавно продвинулись к юго-востоку от Орехова . Российские войска нанесли удар по украинской позиции к югу от Малой Токмачки, что свидетельствует о недавнем продвижении ВСУ в этом районе.

. Российские войска нанесли удар по украинской позиции к югу от Малой Токмачки, что свидетельствует о недавнем продвижении ВСУ в этом районе. Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных боевых действиях на Херсонском направлении 28 сентября.

Напомним, что государственные флаги Украины вновь развевались еще в 5 населенных пунктах Донецкой области. Украинским военным удалось освободить их в ходе третьего этапа спецоперации "Вивальди".

Военнослужащие вернули под свой контроль населенные пункты Новое, Ридкодуб, Катериновка, Карповка и Новомихайловка, я