Про це повідомляє ISW.
Яка ситуація на фронті
- Нещодавно російські війська здійснили операцію з проникнення на північний захід від міста Суми. Згідно з геолокованими кадрами, опублікованими 27 вересня, українські сили завдали удару по російській позиції на захід від Харківки, після того, як, за оцінкою ISW, там відбулася російська операція з проникнення.
- Також нещодавно окупанти здійснили операції з проникнення на півночі Харківської області. Згідно з геолокованими кадрами, опублікованими 28 вересня, українські сили завдали удару по зайнятій росіянами будівлі в центрі Токарівки. Цьому передувала російська операція з проникнення, як оцінює ISW.
- 27 і 28 вересня російські війська продовжували наступальні дії на напрямку Великого Бурлука, проте не досягли підтвердженого просування.
- Росіяни продовжували наступальні дії й на Куп'янському напрямку, але не просунулися, оскільки українські сили здійснили контратаку на південний схід від Куп'янська.
- Безуспішними були наступальні дії ворога на напрямку Борової.
- 27 і 28 вересня Росія продовжувала наступальні дії й на Лиманському тактичному напрямку, але не просунулася, оскільки українські сили здійснили контратаку в цьому районі. Російські військові блогери стверджували, що ЗСУ намагаються відтіснити російські війська за річку Жеребець.
- Продовжувалися наступальні дії ворога також на схід від Слов'янська в напрямку Миколаївки, але не окупанти просунулися, оскільки українські сили контратакували в цьому районі. Один із російських військових блогерів заявив, що ЗСУ активно просуваються в напрямку Рай-Олександрівки (на південний схід від Миколаївки), але ще не зачистили ліс на північ від цього населеного пункту, звідки російські війська ведуть наступ на Миколаївку.
Як змінилася ситуація на фронті / ISW
- Росіяни визнають присутність українських сил у районі Часового Яру. Пов'язаний із Кремлем російський військовий блогер 27 вересня заявив, що українські сили продовжують проникати до міста через Миколаївку (розташовану безпосередньо на захід від Часового Яру) і що сама Миколаївка є спірною "сірою зоною". Окрім того, нещодавно українські сили просунулися в південно-західній частині Часового Яру; ймовірно, російські війська не утримують там суцільних позицій – ані в Миколаївці, ані в Подільському (на захід від Миколаївки).
- Ймовірно, ЗСУ вибили російські диверсійно-розвідувальні групи з позицій на південний захід від Дружківки. Українські сили могли контратакувати, зокрема, з напрямку Райського в бік Петрівки й Торецького.
- 27 і 28 вересня російські війська продовжували наступальні дії на тактичному напрямку Добропілля, проте підтвердженого просування зафіксовано не було.
- Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні бойові дії на Новопавлівському напрямку 28 вересня.
- Російські війська продовжували наступальні дії на Олександрівському напрямку 27 і 28 вересня, але не просунулися вперед через контратаки українських сил.
- Аналогічною була ситуація на Гуляйпільському напрямку.
- Окрім того, українські сили нещодавно просунулися на південний схід від Оріхова. Російські війська завдали удару по українській позиції на південь від Малої Токмачки, що свідчить про нещодавнє просування ЗСУ у цьому районі.
- Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про наземні бойові дії на Херсонському напрямку 28 вересня.
Нагадаємо, що державні прапори України знову замайоріли у ще 5 населених пунктах Донеччини. Українським військовим їх вдалося звільнити під час третього етапу спецоперації "Вівальді".
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