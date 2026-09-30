30 сентября, 08:40
ВСУ проводят контратаки на многих участках фронта, ломая планы России: отчет и карты ISW
В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 29 сентября. Аналитики также обновили карты боевых действий.
Об этом сообщает ISW.
Какова ситуация на фронте
- Недавно российские войска провели операцию по проникновению к северо-западу от города Сумы. Согласно геолокированным кадрам, опубликованным 27 сентября, украинские силы нанесли удар по российской позиции к западу от Харьковки после того, как, по оценке ISW, там состоялась российская операция по проникновению.
- Также недавно оккупанты провели операции по проникновению на севере Харьковской области. Согласно геолоцированным кадрам, опубликованным 28 сентября, украинские силы нанесли удар по занятому россиянами зданию в центре Токаревки. Этому предшествовала российская операция по проникновению, как оценивает ISW.
- 27 и 28 сентября российские войска продолжали наступательные действия в направлении Великого Бурлука, однако не добились подтвержденного продвижения.
- Россияне продолжали наступательные действия и на Купянском направлении, но не продвинулись, поскольку украинские силы осуществили контратаку к юго-востоку от Купянска.
- Безуспешными оказались наступательные действия противника на направлении Боровой.
- 27 и 28 сентября Россия продолжала наступательные действия и на Лиманском тактическом направлении, но не продвинулась, поскольку украинские силы провели контратаку в этом районе. Российские военные блогеры утверждали, что ВСУ пытаются оттеснить российские войска за реку Жеребец.
- Продолжались наступательные действия противника также к востоку от Славянска в направлении Николаевки, но оккупанты не продвинулись, поскольку украинские силы контратаковали в этом районе. Один из российских военных блогеров заявил, что ВСУ активно продвигаются в направлении Рай-Александровки (к юго-востоку от Николаевки), но еще не зачистили лес к северу от этого населенного пункта, откуда российские войска ведут наступление на Николаевку.
Как изменилась ситуация на фронте / ISW
- Россияне признают присутствие украинских сил в районе Часового Яра. Связанный с Кремлем российский военный блогер 27 сентября заявил, что украинские силы продолжают проникать в город через Николаевку (расположенную непосредственно к западу от Часового Яра) и что сама Николаевка является спорной "серой зоной". Кроме того, недавно украинские силы продвинулись в юго-западной части Часового Яра; вероятно, российские войска не удерживают там сплошных позиций – ни в Николаевке, ни в Подольском (к западу от Николаевки).
- Вероятно, ВСУ выбили российские диверсионно-разведывательные группы с позиций к юго-западу от Дружковки. Украинские силы могли контратаковать, в частности, со стороны Райского в направлении Петровки и Торецкого.
- 27 и 28 сентября российские войска продолжали наступательные действия на тактическом направлении Доброполье, однако подтвержденного продвижения зафиксировано не было.
- Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных боевых действиях на Новопавловском направлении 28 сентября.
- Российские войска продолжали наступательные действия на Александровском направлении 27 и 28 сентября, но не продвинулись вперед из-за контратак украинских сил.
- Аналогичная ситуация наблюдалась на Гуляйпольском направлении.
- Кроме того, украинские силы недавно продвинулись к юго-востоку от Орехова. Российские войска нанесли удар по украинской позиции к югу от Малой Токмачки, что свидетельствует о недавнем продвижении ВСУ в этом районе.
- Ни российские, ни украинские источники не сообщали о наземных боевых действиях на Херсонском направлении 28 сентября.
Напомним, что государственные флаги Украины вновь развевались еще в 5 населенных пунктах Донецкой области. Украинским военным удалось освободить их в ходе третьего этапа спецоперации "Вивальди".
Военнослужащие вернули под свой контроль населенные пункты Новое, Ридкодуб, Катериновка, Карповка и Новомихайловка, я