Почти 200 боестолкновений, самое адское – Покровское направление: сводка Генштаба 29 марта

За сутки 29 марта на фронте произошло 198 боевых столкновений. Россияне осуществили ракетный и 79 авиационных ударов с применением одной ракеты и 135 КАБов.

Также враг атаковал примерно 1 000 дронами-камикадзе, а еще совершил более 4 500 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении ВСУ остановили 2 атаки врага возле Волчанска и в сторону Каменки. По состоянию на 22:00 29 марта продолжалось одно боестолкновение.

ВСУ остановили 2 атаки врага возле Волчанска и в сторону Каменки. По состоянию на 22:00 29 марта продолжалось одно боестолкновение. На Купянском направлении россияне 6 раз штурмовали позиции Сил обороны в направлении Песчаного, Петропавловки и неподалеку Загрызово. ВСУ остановили 5 атак, еще одно боестолкновение продолжалось.

россияне 6 раз штурмовали позиции Сил обороны в направлении Песчаного, Петропавловки и неподалеку Загрызово. ВСУ остановили 5 атак, еще одно боестолкновение продолжалось. Захватчики на Лиманском направлении 23 раза атаковали украинские позиции у Надежды, Ямполовки, Колодязов, Торского, в направлениях Нового, Ольговки и Новомихайловки. 5 атак еще продолжались.

23 раза атаковали украинские позиции у Надежды, Ямполовки, Колодязов, Торского, в направлениях Нового, Ольговки и Новомихайловки. 5 атак еще продолжались. Россия также осуществила 3 штурма позиций ВСУ у Ивано-Дарьевки и Переездного на Северском направлении – 2 уже было остановлено, еще один бой продолжался.

– 2 уже было остановлено, еще один бой продолжался. На Краматорском направлении было 13 боевых столкновений в направлениях Майского, Александро-Шультино, Предтечино, Белой Горы, вблизи Часового Яра, Ступочек и Курдюмовки.

было 13 боевых столкновений в направлениях Майского, Александро-Шультино, Предтечино, Белой Горы, вблизи Часового Яра, Ступочек и Курдюмовки. Также оккупанты 18 раз атаковали украинские позиции на Торецком направлении . Основные усилия они сосредоточили возле Крымского, Торецка и в направлении Дилиевки. Вечером 29 марта сообщалось, что все атаки уже отбиты.

. Основные усилия они сосредоточили возле Крымского, Торецка и в направлении Дилиевки. Вечером 29 марта сообщалось, что все атаки уже отбиты. На Покровском направлении , российские войска 73 раза пытались прорвать украинскую оборону возле населенных пунктов Новоторецкое, Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Котлиное, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Новоалександровка 0 Серебряное, Андреевка, а также в направлении Котляровки. Продолжалось еще 4 боестолкновения.

, российские войска 73 раза пытались прорвать украинскую оборону возле населенных пунктов Новоторецкое, Пантелеймоновка, Александрополь, Водяное Второе, Елизаветовка, Лисовка, Котлиное, Удачное, Новосергиевка, Успеновка, Новоалександровка 0 Серебряное, Андреевка, а также в направлении Котляровки. Продолжалось еще 4 боестолкновения. На Новопавловском направлении Россия 15 раз атаковала у Константинополя, Скудного и в направлении Разлива. ВСУ успешно отбили все атаки.

Россия 15 раз атаковала у Константинополя, Скудного и в направлении Разлива. ВСУ успешно отбили все атаки. Еще 9 атак враг совершил у Привольного, Новоселки и в направлении Новополя, что на Гуляйпольском направлении .

. На Ореховском направлении россияне 2 раза атаковали украинские позиции неподалеку населенных пунктов Каменское и Лобково.

россияне 2 раза атаковали украинские позиции неподалеку населенных пунктов Каменское и Лобково. На Приднепровском направлении они безуспешно вели 2 наступательные действия в направлениях Садового и Приднепровского.

они безуспешно вели 2 наступательные действия в направлениях Садового и Приднепровского. В операционной зоне на Курщине подразделения ВСУ отбили 31 вражескую атаку.

Напомним, что аналитики DeepState сообщали о продвижении врага на Курщине, в Надиевке и Разливе.