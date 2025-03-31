Россия продвинулась на Торецком и Покровском направлениях: отчет и карты ISW 30 марта

В Институте изучения войны опубликовали отчет о ситуации на фронте по состоянию на 30 марта. Аналитики также обновили карты боевых действий.

К сожалению, оккупантам удалось продвинуться на некоторых направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW. Смотрите также Оккупанты продолжают продвигаться в Донецкой области: DeepState обновили карту боевых действий Какова ситуация на фронте 30 марта Россия наступала в Курской и на севере Сумской областей . Подтвержденных продвижений нет.

и на . Подтвержденных продвижений нет. 29 марта оккупанты продолжили наступление в северо-западной части Белгородской области , но также не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

, но также не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Враг продолжал наступательные действия на Харьковском направлении , но не продвинулся.

, но не продвинулся. Российские оккупанты наступали и на Купянском направлении у Каменки, Радковки, Петропавловки, Песчаного, Боровой, Богуславки, Загрызово, Надежды и Копанков. Подтвержденных продвижений нет.

у Каменки, Радковки, Петропавловки, Песчаного, Боровой, Богуславки, Загрызово, Надежды и Копанков. Подтвержденных продвижений нет. 30 марта захватчики штурмовали на Лиманском направлении в районе Ольговки, Ямполовки, Колодезей, Нового, Катериновки, Новомихайловки, Торского и Серебрянского лесничества, но не продвинулись.

в районе Ольговки, Ямполовки, Колодезей, Нового, Катериновки, Новомихайловки, Торского и Серебрянского лесничества, но не продвинулись. Наступательные действия велись и на Северском направлении возле Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Переездного.

возле Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Переездного. Российские войска пытались штурмовать Часовярское направление , а именно у самого Часового Яра, в сторону Майского, возле Ступочек, Предтечиного, Курдюмовки, на Белую Гору и Александро-Шультино. Подтвержденных продвижений нет.

, а именно у самого Часового Яра, в сторону Майского, возле Ступочек, Предтечиного, Курдюмовки, на Белую Гору и Александро-Шультино. Подтвержденных продвижений нет. Оккупанты недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 28 и 30 марта, указывают, что Россия имела успех к северу от Торецка и в центре самого города. Штурмы также продолжались в районе Крымского, Дилиевки, Пантелеймоновки и Александрополя. Ситуация на фронте / Карты ISW Российские войска продвинулись на Покровском направлении возле Шевченко и в Успеновке. Они наступали также в районе Елизаветовки, Водяного Второго, Новоторецкого, Луча, Миролюбовки, Калинового, Лысовки, Сухого Яра, Зеленого, Новоукраинки, Котлиного, Новосергиевки, Удачного, Новоалександровки, Серебряного, Зверевого, Котляровки, Малиновки.

возле Шевченко и в Успеновке. Они наступали также в районе Елизаветовки, Водяного Второго, Новоторецкого, Луча, Миролюбовки, Калинового, Лысовки, Сухого Яра, Зеленого, Новоукраинки, Котлиного, Новосергиевки, Удачного, Новоалександровки, Серебряного, Зверевого, Котляровки, Малиновки. 30 марта оккупационные войска продолжали наступление на Кураховском направлении в районе Константинополя, Богдановки, Алексеевки, Андреевки, в направлении Разлива, но подтвержденного продвижения не сделали.

в районе Константинополя, Богдановки, Алексеевки, Андреевки, в направлении Разлива, но подтвержденного продвижения не сделали. Враг продвигался в Великоновоселковском направлении возле Веселого, Скудного, Привольного, Новоселки, в направлении Свободного Поля и Новополья, но безуспешно.

возле Веселого, Скудного, Привольного, Новоселки, в направлении Свободного Поля и Новополья, но безуспешно. Захватническая армия продолжала наступательные операции на западе Запорожской области возле Каменского, Степного, Лобкового, Малых Щербаков и Щербаков.

возле Каменского, Степного, Лобкового, Малых Щербаков и Щербаков. Велись ограниченные наступательные действия и на Херсонском направлении в направлении Приднепровского и Садового, но оккупанты не продвинулись.