Враг продвинулся на нескольких направлениях, ВСУ имели успех у Торецка: обзор фронта от ISW

Вражеские оккупационные силы продолжают наступать на фронте, пытаясь выбить ВСУ с позиций. Кое-где оккупанты имеют частичный успех в продвижениях на линии боевого соприкосновения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на американский Институт изучения войны. Смотрите также Правильно переживают, – Зеленский о страхе россиян перед парадом 9 мая Какова ситуация на фронте По состоянию на 29 апреля продолжаются бои в Курской области. Российские войска продолжают попытки вытеснить Силы обороны с их позиций.

Российские войска продолжают попытки вытеснить Силы обороны с их позиций. Российские войска недавно продвинулись в Белгородской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 апреля, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись в полях к западу от Демидовки.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 26 апреля, свидетельствуют о том, что оккупанты продвинулись в полях к западу от Демидовки. Вражеские силы продвинулись на севере Сумской области. Согласно геолокационных видеозаписей, опубликованных 29 апреля, российские войска недавно продвинулись вдоль улицы Центральной в северной части Беловод (к северо-востоку от города Сумы).

Согласно геолокационных видеозаписей, опубликованных 29 апреля, российские войска недавно продвинулись вдоль улицы Центральной в северной части Беловод (к северо-востоку от города Сумы). Войска России продолжили наступательные операции на Харьковском направлении , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Армия страны-агрессора продолжила наступательные операции на Купянском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Российские войска 28 и 29 апреля ограничили продолжение наступательных операций на Боровском направлении, но не продвинулись вперед. Какая ситуация на фронте по состоянию на 30 апреля / Карты ISW Враг продолжил наступательные операции на Лиманском направлении, на Северском направлении , возле Часового Яра , но подтвержденного прогресса не достигли.

, , но подтвержденного прогресса не достигли. Вооруженные Силы Украины недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 апреля, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись вдоль улицы Центральной на юге Щербиновки (к западу от Торецка).

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 апреля, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись вдоль улицы Центральной на юге Щербиновки (к западу от Торецка). Российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 апреля, свидетельствуют о том, что захватчики продвинулись вдоль железнодорожного пути к западу от Шевченко (к югу от Покровска).

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 29 апреля, свидетельствуют о том, что захватчики продвинулись вдоль железнодорожного пути к западу от Шевченко (к югу от Покровска). Вражеская армия продолжила наступательные операции на Новопавловском направлении , но подтвержденного прогресса не достигли.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Оккупационные силы продвинулись на Кураховском направлении . Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 и 29 апреля, свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись вдоль автомагистрали H-15 Курахово – город Запорожье (на юго-запад от Константинополя), на запад от Константинополя, а также на север и северо-запад от Розлива (на юго-запад от Курахово).

. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 28 и 29 апреля, свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись вдоль автомагистрали H-15 Курахово – город Запорожье (на юго-запад от Константинополя), на запад от Константинополя, а также на север и северо-запад от Розлива (на юго-запад от Курахово). Россияне продвинулись в направлении Великой Новоселки . Геолокационные видеозаписи 20 апреля свидетельствуют о том, что оккупационные войска продвинулись в северной части Свободного Поля.

. Геолокационные видеозаписи 20 апреля свидетельствуют о том, что оккупационные войска продвинулись в северной части Свободного Поля. Армия противника продолжила наступательные операции на западе Запорожской области , но подтвержденного прогресса не достигли.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Войска страны-агрессора продолжали наземные атаки на Херсонском направлении 28 и 29 апреля, но не достигли подтвержденного прогресса.