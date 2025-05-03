Давление России на поле боя, продвижение врага на Торецком направлении: обзор фронта от ISW

Российские силы продолжают наступать на фронте, пытаясь выбить ВСУ с позиций. Аналитики Института изучения войны рассказали об изменениях на линии фронта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW. Смотрите также В Крыму раздаются мощные взрывы, оккупанты перекрыли мост Какова ситуация на фронте В Курской области продолжались ограниченные бои, но российские войска не продвигались вперед.

продолжались ограниченные бои, но российские войска не продвигались вперед. Бои продолжались и на северо-западе Белгородской области , но русская армия не продвигалась вперед.

, но русская армия не продвигалась вперед. Враг продолжил наступательные операции на севере Сумской области и на Харьковском направлении , однако не продвинулся вперед.

и на , однако не продвинулся вперед. Агрессор продолжил наступательные операции на Купянском направлении , но подтвержденного прогресса не достиг.

, но подтвержденного прогресса не достиг. Вражеские силы также продолжили наступательные действия на Боровском и на Северском направлениях , но не продвинулись вперед.

, но не продвинулись вперед. Армия противника продолжила наступательные операции и на Лиманском направлении и вблизи Часового Яра , но подтвержденного прогресса не достигла.

вблизи , но подтвержденного прогресса не достигла. Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении, усиливая усилия по продвижению вдоль и вверх по трассе Т-0504 Покровск-Константиновка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 мая, свидетельствуют о том, что захватчики продвинулись к Новооленовке (на юго-запад от Торецка). Какова ситуация на поле боя / Карты ISW Оккупанты продолжили наступательные операции на Покровском, Новопавловском и на Кураховском направлениях , но подтвержденного прогресса не достигли.

, но подтвержденного прогресса не достигли. Враг продолжал наступать на направлении Большой Новоселки , но не продвинулся вперед.

, но не продвинулся вперед. Российские войска 2 мая провели ограниченные наступательные операции к востоку от Гуляйполя вблизи Красного.

Армия врага также недавно продвинулись на запад Запорожской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 апреля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись на северо-восток от Малых Щербак (к западу от Орехова).

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 апреля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись на северо-восток от Малых Щербак (к западу от Орехова). 1 и 2 мая российские войска провели ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.