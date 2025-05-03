3 мая, 08:19
Давление России на поле боя, продвижение врага на Торецком направлении: обзор фронта от ISW
Основні тези
- Российские силы продолжали наступательные операции на разных направлениях, в частности на Покровском, Новопавловском, Кураховском, но без прогресса.
- Геолокационные видеозаписи свидетельствуют о продвижении российских войск на юго-запад от Торецка.
Российские силы продолжают наступать на фронте, пытаясь выбить ВСУ с позиций. Аналитики Института изучения войны рассказали об изменениях на линии фронта.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.
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Какова ситуация на фронте
- В Курской области продолжались ограниченные бои, но российские войска не продвигались вперед.
- Бои продолжались и на северо-западе Белгородской области, но русская армия не продвигалась вперед.
- Враг продолжил наступательные операции на севере Сумской области и на Харьковском направлении, однако не продвинулся вперед.
- Агрессор продолжил наступательные операции на Купянском направлении, но подтвержденного прогресса не достиг.
- Вражеские силы также продолжили наступательные действия на Боровском и на Северском направлениях, но не продвинулись вперед.
- Армия противника продолжила наступательные операции и на Лиманском направлении и вблизи Часового Яра, но подтвержденного прогресса не достигла.
- Российские войска недавно продвинулись на Торецком направлении, усиливая усилия по продвижению вдоль и вверх по трассе Т-0504 Покровск-Константиновка. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 1 мая, свидетельствуют о том, что захватчики продвинулись к Новооленовке (на юго-запад от Торецка).
Какова ситуация на поле боя / Карты ISW
- Оккупанты продолжили наступательные операции на Покровском, Новопавловском и на Кураховском направлениях, но подтвержденного прогресса не достигли.
- Враг продолжал наступать на направлении Большой Новоселки, но не продвинулся вперед.
- Российские войска 2 мая провели ограниченные наступательные операции к востоку от Гуляйполя вблизи Красного.
- Армия врага также недавно продвинулись на запад Запорожской области. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 апреля, свидетельствуют о том, что российские войска недавно незначительно продвинулись на северо-восток от Малых Щербак (к западу от Орехова).
- 1 и 2 мая российские войска провели ограниченные наступательные операции на Херсонском направлении, но не продвинулись вперед.