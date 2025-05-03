Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

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Яка ситуація на фронті

В Курській області тривали обмежені бої, але російські війська не просувалися вперед.

тривали обмежені бої, але російські війська не просувалися вперед. Бої продовжувалися і на північному заході Бєлгородської області , але російська армія не просувалася вперед.

, але російська армія не просувалася вперед. Ворог продовжив наступальні операції на півночі Сумської області та на Харківському напрямку , однак не просунувся вперед.

та на , однак не просунувся вперед. Агресор продовжив наступальні операції на Куп'янському напрямку , але підтвердженого прогресу не досяг.

, але підтвердженого прогресу не досяг. Ворожі сили також продовжили наступальні дії на Боровському та на Сіверському напрямках , але не просунулися вперед.

, але не просунулися вперед. Армія противника продовжила наступальні операції і на Лиманському напрямку та поблизу Часового Яру , але підтвердженого прогресу не досягла.

поблизу , але підтвердженого прогресу не досягла. Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку, посилюючи зусилля з просування вздовж і вгору по трасі Т-0504 Покровськ-Костянтинівка. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 1 травня, свідчать про те, що загарбники просунулися до Новооленівки (на південний захід від Торецька).

Яка ситуація на полі бою / Карти ISW