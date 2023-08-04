Взрывы в Крыму, атака морских дронов в России: хронология 527 дня войны

Силы обороны дают отпор врагу уже 527 день. Враг несет значительные потери, однако и дальше продолжает кровопролитную войну.

О борьбе украинцев против агрессора, военных преступлениях российских террористов и ситуации на фронте – рассказывает 24 Канал.

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Со временем о взрывах начали сообщать и в Краснодарском крае. Российские телеграм-каналы сообщают, что Новороссийск якобы атаковали морские дроны.

Взрывы в Новороссийске – больше в галерее

Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Местные жители сообщали, что слышали в Феодосии звук, похожий на гул беспилотника. После этого начались взрывы и, вероятно, работало российское ПВО.

Взрывы в Феодосии: смотрите видео

Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия стремится купить артиллерийские снаряды в Северной Корее. Об этом свидетельствуют разведданные США.Украина начала переговоры с США по гарантиям безопасности. По словам Андрея Ермака, соответствующие гарантии безопасности усилят прогресс нашего государства на пути к будущему членству в ЕС и НАТО.В ночь на 4 августа враг в очередной раз обстрелял Херсон. Россияне попали в торговый центр, а также медучреждение. По предварительной информации ОВА, ночью обошлось без пострадавших.

Последствия обстрела Херсона в ночь на 4 августа: смотрите видео