ВСУ отразили штурмы врага возле 8 населенных пунктов
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники и защитницы продолжают делать все возможное и невозможное для того, чтобы приблизить поражение врага. Наши войска отбивают атаки оккупантов и заставляют их отступать.
Самые тяжелые бои продолжаются на Востоке и на юге нашего государства. В Генштабе ВСУ рассказали о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 4 сентября.
Обратите внимание Освобожденные населенные пункты, где только закрепляются наши войска, массово обстреливают, – Гуменюк
Где ВСУ отразили атаки врага
Почти по всем направлениям фронта от Северского до Южнобужского враг продолжает обстрелы мирных населенных пунктов из разных видов вооружения – гранатометов, минометов, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня, авиации и ракет. Таким образом, россия продолжает террор мирного населения.
В то же время на фронте оккупанты получают решительный отпор, а все их попытки наступления проваливаются. По состоянию на 18:00 4 сентября украинские защитники и защитницы отразили атаки врага в направлениях населенных пунктов:
- Краснополье;
- Бахмутское;
- Бахмут;
- Майорск;
- Зайцево;
- Кодема;
- Соледар;
- Первомайское.
Кроме того, украинские войска продолжают наносить удары по позициям врага – ведут контрбатарейную борьбу и нарушают систему управления и логистического обеспечения противника.
В то же время, Воздушные Силы продолжают отражать вражеские ракетные и авиационные удары и прикрывать важные объекты и группировки войск. Украинская авиация нанесла 12 ударов по позициям противника в течение суток.
Оккупанты прикрываются детьми
В Генштабе объяснили, почему оккупанты прилагали усилия для того, чтобы начать учебный год на временно оккупированных территориях. К примеру, в селе Орлянское Запорожской области в здании школы на первом этаже находятся около 70 оккупантов. В то же время, на втором этаже учатся дети. Во дворе школы оккупанты разместили свою технику. Враг цинично прикрывается детьми.
В то же время в Генштабе отметили, что, несмотря на попытки оккупантов, значительная часть учебных заведений на временно оккупированных территориях не начала работать. Однако россияне пытаются не только имитировать якобы нормальную жизнь в оккупации, но и пытаются избежать ударов ВСУ, живя в школах.
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