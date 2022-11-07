Подготовка к уличным боям в Херсоне, пытки над гражданскими: главное из сводки Генштаба

Российские оккупанты по состоянию на 7 ноября продолжают наступать на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Кроме того, они терроризируют гражданское население Украины.

Вражеские войска пытаются удержаться на захваченных территориях. Что происходит на главных направлениях фронта – читайте дальше.

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Оккупанты ищут корректировщиков огня ВСУ

В оккупированной Каховке Херсонской области россияне ищут диверсионные группы и корректировщиков огня ВСУ. Задержанных вывозят в Горностаевку и пытками пытаются выбить какую-то информацию. Аналогичные действия оккупанты совершают в населенных пунктах Боровское и Щедрищево в Луганской области.

Массовые обыски, изъятие мобильных телефонов, похищение людей, которых вывозят в неизвестном направлении,

– рассказали в Генштабе.

В Херсоне российские военные переодеваются в гражданское и занимают помещение местных жителей. Они укрепляют позиции внутри и готовятся к ведению уличных сражений. Параллельно пропагандисты готовят материалы о том, как украинские военные якобы "уничтожают мирное население".

Где ВСУ отбили атаки врага

За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 24 авиационных удара, а также совершили более 55 обстрелов из РСЗО. Под удар попали районы 30 населенных пунктов в Запорожской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Сумской и Херсонской областях.

За прошедшие сутки россияне наступали возле Ямполя, Авдеевки, Красногоровки, Марьинки, Павловки, Водяного, Новомихайловки Донецкой области и возле Белогоровки в Луганской области. К счастью, наши отважные воины справились с наступлениями и отбили врага.

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Генштабу удалось разведать потери врага в результате ударов ВСУ за последние дни:

в Горловке под удар попало скопление российской техники. 5 машин уничтожены, а 4 – повреждены;

под удар попало скопление российской техники. 5 машин уничтожены, а 4 – повреждены; возле Майорска оккупанты ежедневно теряют до 30 бойцов убитыми и 120 – ранеными;

оккупанты ежедневно теряют до 30 бойцов убитыми и 120 – ранеными; в Лисичанске ВСУ ликвидировали более 30 бойцов батальона "Ахмат" и ранили около 15 человек.

За прошедшие сутки украинская авиация атаковала 20 районов сосредоточения личного состава и техники врага, 2 позиции ПВО и 5 вражеских БпЛА. В то же время артиллерия поразила 2 вражеских пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, склад боеприпасов и т.д.

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