Ворожі війська намагаються утриматися на захоплених територіях. Що відбувається на головних напрямках фронту – читайте далі.

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Окупанти шукають коригувальників вогню ЗСУ

В окупованій Каховці, що у Херсонській області, росіяни шукають диверсійні групи та коригувальників вогню ЗСУ. Затриманих людей вивозять у Горностаївку й тортурами намагаються вибити якусь інформацію. Аналогічні дії окупанти скоюють у населених пунктах Борівське та Щедрищеве у Луганській області.

Масові обшуки, вилучення мобільних телефонів, викрадення людей, яких вивозять у невідомому напрямку,

– розповіли у Генштабі.

У Херсоні російські військові переодягають в цивільне й займають приміщення місцевих мешканців. Вони укріплюють позиції всередині й готуються до ведення вуличних боїв. Паралельно пропагандисти готують матеріали про те, як українські військові буцімто "нищать мирне населення".

Зверніть увагу! Упродовж доби окупанти завдали 4 ракетних та 24 авіаційних удари, а також здійснили понад 55 обстрілів з РСЗВ. Під удар потрапили райони 30 населених пунктів у Запорізькій, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Сумській та Херсонській областях.

Де ЗСУ відбили атаки ворога

Упродовж минулої доби росіяни наступали біля Ямполя, Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки, Павлівки, Водяного, Новомихайлівки, що у Донецькій області та біля Білогорівки на Луганщині. На щастя, наші відважні воїни справилися з наступами й відбили ворога.

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Генштабу вдалося розвідати втрати ворога у результаті ударів ЗСУ впродовж останніх днів:

у Горлівці під удар потрапило скупчення російської техніки. 5 машин знищені, а 4 – пошкоджені;

під удар потрапило скупчення російської техніки. 5 машин знищені, а 4 – пошкоджені; біля Майорська окупанти щодня втрачають до 30 бійців вбитими й 120 – пораненими;

окупанти щодня втрачають до 30 бійців вбитими й 120 – пораненими; у Лисичанську ЗСУ ліквідували понад 30 бійців батальйону "Ахмат" та поранили близько 15 осіб.

За минулу добу українська авіація атакувала 20 районів зосередження особового складу й техніки ворога, 2 позиції ППО і 5 ворожих БпЛА. Водночас артилерія уразила 2 ворожі пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів тощо.

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