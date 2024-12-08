Десятки боестолкновений на Кураховском и Покровском направлениях: ситуация на фронте 8 декабря

ВСУ продолжают давать достойный отпор россиянам на фронте. Всего с начала суток 8 декабря там произошло 178 боевых столкновений.

Кроме того, страна-агрессор осуществила 12 авиационных ударов с применением 24 КАБов, атаковала 444 дронами-камикадзе и осуществили более двух с половиной тысяч обстрелов по позициям украинской армии и населенным пунктам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

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Какая ситуация на фронте