Десятки боестолкновений на Кураховском и Покровском направлениях: ситуация на фронте 8 декабря
8 декабря 2024, 23:21Читати новину українською
ВСУ продолжают давать достойный отпор россиянам на фронте. Всего с начала суток 8 декабря там произошло 178 боевых столкновений.
Кроме того, страна-агрессор осуществила 12 авиационных ударов с применением 24 КАБов, атаковала 444 дронами-камикадзе и осуществили более двух с половиной тысяч обстрелов по позициям украинской армии и населенным пунктам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Какая ситуация на фронте
- На Харьковском направлении Россия 4 раза безуспешно атаковала оборонительные рубежи ВСУ у Волчанска, Липцов и Высокой Яруги.
- На Купянском направлении враг 8 раз штурмовал вблизи Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово. Отражено 6 атак, еще 2 – продолжаются.
- Еще 28 раз оккупанты атаковали позиции ВСУ на Лиманском направлении возле Богуславки, Дружелюбовки, Копанки, Зеленого Гая, Заречного, Тернов, Ямполовки, Надежды и Макеевки. 3 боестолкновения продолжаются до сих пор.
- На Краматорском направлении ВСУ остановили 3 наступательные действия российской армии у населенных пунктов Ступочки, Часов Яр и Белая Гора.
- У Торецка, Дилиевки, Леонидовки и Щербиновки на Торецком направлении россияне атаковали позиции ВСУ 8 раз.
- С начала суток 8 декабря на Покровском направлении оккупанты 53 раза пытались прорвать оборону ВСУ неподалеку населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Даченское, Зеленое, Новый Труд, Желтое, Новотроицкое и Чумацкое. Там до сих пор продолжаются 4 атаки.
- На Кураховском направлении Россия 40 раз атаковала позиции Сил обороны вблизи Сонцовки, Старых Тернов, Максимильяновки, Дачного, Курахово, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки. Там остановлено 36 наступательных действий, еще 4 атаки продолжаются до сих пор.
- На Времовском направлении россияне совершили 19 наступательных действий у Новоселки, Новодаровки, Сухих Ялов и Благодатного.
- Один штурм был отбит на Ореховском направлении вблизи Нестерянки.
- 4 раза на Приднепровском направлении оккупанты потерпели поражение, атакуя оборонительные рубежи ВСУ.
- На Гуляйпольском и Северском направлениях активных действий противник не проводил.