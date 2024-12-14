Там очень серьезные силы: какие цели поставил Путин по Покровску и Курахово

Ситуация на Покровском и Кураховском направлении остается сложной. Оккупанты сильно давят на этих участках фронта.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что на данный момент российский диктатор Путин определил приоритетным Покровское и Кураховское направления.

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Сосредоточили серьезные силы

Как отметил Тимочко, российские оккупанты несут большие потери на обоих направлениях. Сейчас, по разным данным, они находятся на расстоянии 3-5 километров от Покровска. И дальше ситуация может развиваться по-разному.

Ситуация в районе Покровска и возле Кураховского водохранилища остается сложной. Путин определил приоритетным вот эти направления. До самих боев за Покровск еще далеко. Не факт, что они вообще начнутся. Современная война тем характерна и особенна, что трудно что-то спрогнозировать. Но в любом случае ситуация серьезная,

– сказал Тимочко.

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Основная задача российских оккупантов не изменилась. Они хотят полностью оккупировать Донецкую область. А в целом диктатор Владимир Путин хочет уничтожить Украину, как государство, и украинский народ, который представляет угрозу для его диктаторского режима.