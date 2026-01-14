Путин поставил новый дедлайн для захвата Донетчины: смогут ли россияне достичь цели

По данным СМИ, диктатор Путин установил новый дедлайн для российской армии на захват Донетчины. Речь идет о 1 апреля. Украине важно не допустить врага к северу Донецкой области.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, отметив, что такой вариант абсолютно нереалистичен. Если не будет обвала фронта, то врага можно еще достаточно долго сдерживать.

Почему нельзя отходить из Донецкой области?

По мнению Свитана, учитывая силы и средства обеих армий, расположение фронта, то чисто гипотетически Россия может захватить всю Донецкую область при имеющихся темпах минимум за 3 – 4 года.

Силы обороны Украины находятся на выгодных высотах, а фактически Славянск, Краматорск и Дружковка "срослись" вместе огромными промзонами. Это – серьезный укрепрайон, который быстро захватить фактически невозможно. Он примерно втрое больше агломерации Покровск – Мирноград, где бои продолжаются уже более чем полтора года.

Нам важно удерживать это направление по разным причинам. Первая – не дать возможности России развивать наступление. Если они захватят север Донетчины, то дальше Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области, которые преимущественно являются равнинными. Трудно будет удержать врага в открытом поле,

– отметил Свитан.

Ситуация на фронте: кратко