Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що такий варіант абсолютно нереалістичний. Якщо не буде обвалу фронту, то ворога можна ще достатньо довго стримувати.

Чому не можна відходити з Донеччини?

На думку Світана, зважаючи на сили та засоби обох армій, розташування фронту, то чисто гіпотетично Росія може захопити всю Донеччину за наявних темпів щонайменше за 3 – 4 роки.

Сили оборони України перебувають на вигідних висотах, а фактично Слов'янськ, Краматорськ та Дружківка "зрослися" разом величезними промзонами. Це – серйозний укріпрайон, який швидко захопити фактично неможливо. Він приблизно втричі більший за агломерацію Покровськ – Мирноград, де бої тривають вже більш ніж півтора року.

Нам важливо утримувати цей напрямок з різних причин. Перша – не дати можливості Росії розвивати наступ. Якщо вони захоплять північ Донеччини, то далі Харківська, Полтавська та Дніпропетровська області, які переважно є рівнинними. Важко буде втримати ворога у відкритому полі,

– зазначив Світан.

Ситуація на фронті: коротко