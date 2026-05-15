Самая главная проблема: Андрющенко рассказал, о чем именно оккупанты сами врут Путину

Пока наша страна уже меняет ход войны, используя новые технологии на фронте, российское высшее руководство верит, что именно российская армия продвигается на фронте со значительными успехами. Владимир Путин до сих пор убежден в стабильности российского наступления и даже в расцвете экономики страны.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, отметив, что из-за различных видений сторон возникает проблема – переговорный процесс не даст результата. Именно поэтому Украине сейчас не стоит спешить заканчивать войну.

О чем оккупанты сами врут Путину?

С начала этого года не было ни одного дня, чтобы россияне отказались от попыток атаковать на линии боевого соприкосновения, несмотря на разговоры о подготовке к зимнему или летнему наступлению. По словам руководителя Центра изучения оккупации, здесь стоит смотреть не так на вражеское продвижение, как на их успехи, которых нет.

В частности, говорится о населенном пункте Малая Токмачка, что в Запорожской области. Это небольшое село российский диктатор "захватывал уже не один раз". Отсюда следует, что ложную информацию российскому диктатору рассказывают его же генералы.

Российское руководство считает, что они в плюсе. Путину носят бумажки, докладывают, что все в порядке и на фронте, и в экономике,

– подчеркнул он.

Интересно! Журналист, аналитик-международник Александр Демченко сообщил, что Путину врет российское командование. Эти люди обещают диктатору продвижение на линии фронта и просят деньги для армии, которые на самом деле забирают себе.

Андрющенко добавил, что в то же время украинские разработки на фронте сейчас опережают российские. Украина модернизирует свои изделия и быстро реагирует на новые вызовы, фактически создавая новую экосистему, которая полноценно работает с дронами. Следующий шаг – развитие НРК, чтобы они работали так же эффективно как беспилотники в воздухе.

Как на фоне лжи Путин "мечтает" завершить войну?

Недавно диктатор заявил, что "украинский конфликт близок к завершению". В то же время в России слили слайды с презентациями, на которых видно, как в Кремле видят окончание войны. Один из сценариев заключается в том, что Москва стремится получить контроль над Донецкой и Луганской областями, а в Херсонской и Запорожской областях заморозить линию фронта.

Более того, Россия стремится, чтобы США сняли с нее санкции, а Украина стала буферной зоной между страной-агрессором и Западом.