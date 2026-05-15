Про це 24 Каналу розповів керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, зазначивши, що через різні бачення сторін виникає проблема – переговорний процес не дасть результату. Саме тому Україні зараз не варто поспішати закінчувати війну.

Про що окупанти самі брешуть Путіну?

Від початку цього року не було жодного дня, щоб росіяни відмовились від спроб атакувати на лінії бойового зіткнення, попри розмови про підготовку до зимового чи літнього наступів. За словами керівника Центру вивчення окупації, тут варто дивитись не так на вороже просування, як на їхні успіхи, яких немає.

Зокрема, мовиться про населений пункт Мала Токмачка, що в Запорізькій області. Це невелике село російський диктатор "захоплював вже не один раз". Звідси випливає, що неправдиву інформацію російському диктатору розповідають його ж генерали.

Російське керівництво вважає, що вони в плюсі. Путіну носять папірці, доповідають, що все гаразд і на фронті, і в економіці,

– наголосив він.

Цікаво! Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко повідомив, що Путіну бреше російське командування. Ці люди обіцяють диктатору просування на лінії фронту та просять гроші для армії, які насправді забирають собі.

Андрющенко додав, що водночас українські розробки на фронті зараз випереджають російські. Україна модернізовує свої вироби та швидко реагує на нові виклики, фактично створюючи нову екосистему, яка повноцінно працює з дронами. Наступний крок – розвиток НРК, щоб вони працювали так само ефективно як безпілотники у повітрі.

Як на тлі брехні Путін "мріє" завершити війну?

Нещодавно диктатор заявив, що "український конфлікт близький до завершення". Водночас в Росії злили слайди з презентаціями, на яких видно, як у Кремлі бачать закінчення війни. Один із сценаріїв полягає в тому, що Москва прагне отримати контроль над Донецькою та Луганською областями, а в Херсонській та Запорізькій областях заморозити лінію фронту.

Ба більше, Росія прагне, щоб США зняли з неї санкції, а Україна стала буферною зоною між країною-агресоркою та Заходом.